1More Aero: ufficiali di auricolari ultra premium con ANC e audio spaziale

1More è un brand noto per realizzare prodotti audio di una certa qualità, per i quali si avvale da tempo della consulenza di Luca Bignardi, vincitore di 4 Grammy Awards e tecnico del suono di livello mondiale. Proprio dal brand in questione, fresco reduce dal lancio delle cuffie sovraurali SnowFlow, arriva un nuovo modello di auricolari, gli 1More Aero.

Questi ultimi, differenti per forma dai PistonBuds Pro, somigliano agli AirPods: quindi hanno stanghette che supportano la pressione e il tocco multiplo (due, tre volte) per alzare o abbassare il volume, avanzare o meno tra i brani musicali, gestire le chiamate o ricorrere all’assistente vocale. La struttura di ogni auricolare, impermeabile secondo lo standard IPX5, pesa 4.9 grammi, termina con gommini in gel sostituibili e ha uscite per l’audio non circolari ma ellittiche (per un effetto sonoro migliore).

L’interno, oltre al chip per la connettività Bluetooth 5.2, custodisce driver da 10 mm con rivestimento diamantato (Diamond-like carbon, DLC), che assicurano una buona resa nei dettagli, per altro arricchiti dalla funzione Smart Loudness: dotati di 12 preset di equalizzazione settabili via app 1MORE Music, grazie a quest’ultima possono switchare tra vari livelli di ANC (via tecnologia di cancellazione del rumore ambientale QuietMax, sino a 42 decibel), tra cui quello profondo, quello per il comfort, quello per fronteggiare il riverbero del vento, quello dinamico che, senza metter mano a nulla, si adatta all’intensità dei frastuoni ambientali, e la modalità trasparenza per restare consapevoli dell’ambiente.

Sempre a contribuire a una grande qualità nel sound, negli auricolari Aero di 1More interviene una tecnologia per l’audio spaziale che rilevato il movimento del capo via giroscopio degli auricolari, di conseguenza fornisce in tempo reale un “feedback accurato del cambio di direzione tra le sorgenti audio nell’orecchio sinistro e destro” con la conseguenza che la sorgente sonora rimarrà ancorata a una posizione nello spazio e non si muoverà come si consueto in sincronia con i movimenti del capo, dando una sensazione di spazialità pur senza ricorrere ad altoparlanti esterni disseminati nell’ambiente.

In tema di autonomia, gli auricolari 1More Aero, attrezzati per la carica rapida, assicurano, a seconda che si ricorra o meno all’ANC, dalle 5 alle 7 ore di autonomia, che arrivano a un totale di 28 ore grazie alla custodia (45,3 grammi) di tipo open-top, delle dimensioni del palmo di una mano. Attualmente, è possibile comprare questi auricolari, nei colori bianco o nero, sul portale cinese playit, al prezzo di 699 dollari.