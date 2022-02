PistonBuds Pro: ufficiali i nuovi auricolari tws di 1More con ANC

Conclusa la collaborazione per conto di Xiaomi, ormai da tempo 1More commercializza per conto proprio prodotti audio, tra cui in particolar modo gli auricolari senza fili: lo scorso Ottobre, l’azienda in questione aveva lanciato, in questo segmento, il modello ComfoBuds 2 e, ora, è già la volta di una new entry, rappresentata dai tws “PistonBuds Pro”.

Gli auricolari 1More PistonBuds Pro sono di tipo in-ear, con gommini in varie misure (3 paia in confezione oltre a quello già montato), in modo da ottenere l’isolamento passivo dai rumori, cui si aggiunge la cancellazione attiva (sino a 38 decibel) dei suoni ambientali, qui chiamata ANC QuietMax. Dalla companion app multipiattaforma 1MORE Music è possibile aggiornare il firmware degli auricolari, settarne il preset di equalizzazione (es. riduzione o aumento dei bassi, podcast, pop, musica elettronica, lounge, hip-hop), attivare l’ANC (ottenuta via 4 microfoni, due per unità, dialoganti con un algoritmo Deep Neural Network), impostare la modalità trasparenza (per sentire i suoni ambientali o chi ci parla accanto senza sfilarli), quella Wind Noise Resistance (che annulla il fruscio del vento, ideale durante le telefonate), o quella a bassa latenza (che riduce il lag a 90 ms, in contesti ad esempio di gaming), senza dimenticare la possibilità di attivare / disattivare la messa in pausa automatica (quando si sfilano le due unità dalle orecchie).

Sempre via app, è possibile configurare i tocchi per il controllo sulle unità esterne, seppur operando a coppie (le decisioni prese impattano su ambedue le unità e non è possibile settare una corrispondenza solo per l’auricolare di destra o sinistra): non male, poi, risulta essere la presenza in-app di una sezione, denominata “Shooting sound”, che permette di riprodurre suoni della natura (es. cicale, pioggia, crepitio del fuoco, etc) in modo da rilassare l’utente.

All’interno dello chassis dei PistonBuds Pro. resistente alla polvere e impermeabile a sudore e gocce d’acqua (es. l’inizio della pioggia) secondo il grado IPX5, operano driver da 10 mm, calibrati dall’ingegnere del suono Luca Bignardi, e il modem per la connessione Bluetooth 5.2 con la sorgente. L’autonomia, a carica completata, è di 5 o 7.5 ore, usando o meno l’ANC, che diventano, con l’aiuto della custodia, rispettivamente 20 o 30 ore totali.

Per l’acquisto degli auricolari 1More PistonBuds Pro, il prezzo consigliato su Goboo.com è di 69.99 euro: nell’attuale fase di preordine, però, sarà possibile comprarli a 49.99 euro, che scendono ulteriormente a 44.99 euro effettuando un deposito, per le prevendite, di 5 euro.