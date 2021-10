Da 1More ecco i nuovi auricolari ComfoBuds 2 con firma sonora premium

Dopo un’assenza dai riflettori durata quasi un anno, il brand californiano 1More è tornato a farsi vivo con un nuovo prodotto per l’ascolto audio individuale rappresentato dagli auricolari 1More ComfoBuds 2 già in vendita sullo store ufficiale al prezzo di 59.99 dollari nelle colorazioni nero o bianco, con possibilità – sino al 12 Novembre – di comprarli a meno, grazie allo sconto del 15% ottenuto mediante il coupon COMFOBUDS2.

Dettagli distributivi a parte, i nuovi ComfoBuds 2 sono auricolari in-ear con stanghetta a supporto dei comandi touch, che sfidano i recentissimi rivali V-Moda Hexamove sulla strada dell’impermeabilità di grado IPX5: all’interno delle due unità, sono ospitati driver dinamici grandi per le dimensioni delle stesse, da 13.4 mm la cui firma sonora può essere customizzata via equalizzatore in-app mobile 1More, mettendo a frutto i 12 preset nati dalla consulenza del compositore e ingegnere del suono Luca Bignardi e di un’azienda leader nelle tecnologie audio, Sonarworks.

Un ulteriore contributo alla qualità sonora è offerto dall’array microfonico: 1More ha previsto ben 4 microfoni in totale, suddivisi in due su ciascun’unità, in modo da implementare una riduzione attiva del rumore, che assicuri chiamate personali e meeting online chiari anche in ambiti piuttosto rumorosi.

Negli auricolari 1More ComfoBuds 2, il modem per la connessione, di tipo Bluetooth 5.2, supporta i codec SBC ed AAC e, in più, permette anche una modalità a bassa latenza che, al contradio di quel che si crede, non avvantaggia i soli gamers, ma anche gli amanti dei contenuti in video streaming, che trovano in tal modo una perfetta e immediata corrispondenza tra immagini e suoni. Sul versante dell’autonomia, il costruttore assicura un funzionamento di 6 ore grazie alle microbatterie delle due unità, rimpinguabili di 3 ore extra dopo appena 15 minuti di fast charge grazie alla custodia.

Quest’ultima, caricabile totalmente in 80 minuti, porta l’autonomia complessiva degli auricolari 1More ComfoBuds 2 a ben 24 ore, offrendo cioè tre cicli di ricarica, ognuno dei quali si esplica da 0 a 100 in 40 minuti.