SnowFlow: ufficiali le cuffie over-ear con ANC e super autonomia di 1More

Ascolta questo articolo

Il brand cinese 1More, dopo una lunga assenza, stante la sua ultima presentazione lo scorso Febbraio con gli auricolari PistonBuds Pro, è tornata in campo, questa volta con un nuovo paio di cuffie over-ear, le SonoFlow, in world premiere – su Goboo – al prezzo (scontato del 9%) di 99,99 euro, ulteriormente ridotto di 20 euro mediante il coupon appena messo a disposizione sulla pagina del rivenditore.

Dettagli distributivi a parte, le 1More SnowFlow sono cuffie ibride (possono collegarvi anche tramite il jack da 3.5 mm) di tipo over-ear, comode nella calzata grazie al peso di 250 grammi e ai rivestimenti in pelle sintetica per i cuscinetti, con una finitura minimalista associata a dettagli accentati per porte, padiglioni interni e alcuni pulsanti fisici. L’interno ospita driver dinamici da 40 mm che, con un diaframma in materiale simile al carbonio (DLC, diamond like carbon) e una sottile pellicola in PET per bassi ritmici, assicurano sino a 40 kHz di risposta in frequenza e un’impedenza di 32 Ohm. .

Sempre in favore della qualità sonora del prodotto, concorrono altri elementi, a partire dal codec loseless LDAC, e dalla certificazione Hi-Res Audio Wireless: secondo il costruttore, i cinque microfoni presenti, usati anche nelle chiamate vocali (assieme ad algoritmi AI di riduzione del rumore, anche in situazioni ventose), sono messi a disposizione della cancellazione attiva del rumore – ANC – proprietaria “QuietMax“: ovviamente, non manca la modalità di trasparenza ambientale, qui richiamabile non solo via app ma anche tramite switch fisico.

Se ancora non bastasse, nelle nuove cuffie over-ear 1More SnowFlow sono presenti la calibrazione audio eseguita dal famoso (visti i 4 Grammy ottenuti) ingegnere del suono italiano Luca Bignardi, e 12 preset audio, customizzabili individualmente, per trarre il massimo dall’ascolto di vari generi musicali (pop, classica, hip-hop, etc), o per amplificare / ridurre i bassi, gustarsi al meglio un podcast, o eseguire un potenziamento vocale.

Manca il Fast Pair di Google, ma il Bluetooth 5.0 supporta il collegamento con due sorgenti assieme: l’autonomia, dopo la ricarica della batteria da 720 mAh via Type-C in 80 minuti, assicura 70 ore di funzionamento senza ANC o 50 con l’ANC: grazie al fasti charging, in 5 ore di ottengono 5 ore di riproduzione.