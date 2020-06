Walter Nudo compie 50 anni, continua la sua assenza in tv: "Voglio aiutare le persone"

Sono 50 per il noto attore Walter Nudo; dopo che l’uomo lo scorso anno è stato colpito da due ictus e da gravi problemi al cuore, l’attore ha deciso di voltare definitivamente pagina, stravolgendo completamente la sua vita e inventandosi un nuovo modo di vivere, e questo ha comportato la sua assenza prolungata dal mondo della televisione che tanto amava. Tempo fa Nudo aveva infatti ufficialmente dato il suo addio a quel mondo.

A distanza di un anno sembra che per Nudo le cose siano cambiate in maniera drastica, l’attore persegue il suo nuovo modo di vivere, senza alcun rimorso e senza alcuna intenzione, almeno per il momento, di ritornare davanti alle telecamere. Ad affermarlo è lo stesso Nudo, che in una piccola clip inviata a Silvia Toffanin, presso il noto salotto di gossip “Verissimo“, afferma di voler continuare a restare lontano dalla televisione, in quanto ha deciso di voler dare il suo contributo in maniera diversa.

Walter infatti aggiunge che sente ancora il bisogno di aiutare le persone a trasformarsi. A tal proposito l’attore afferma nella clip: “Mi sono ritirato dalla televisione italiana, ho fatto questa scelta dopo 25 anni, però siamo rimasti in buoni rapporti; ecco perché ci scambiamo i messaggi. Perché? Perché, semplicemente, volevo servire in maniera diversa“.

Una versione molto più saggia e alternativa del Nudo che tutti conoscono. Giunto al traguardo dei suoi primi 50 anni, infatti, l’attore non sente più il bisogno di essere una persona famosa in quanto partecipante di qualche programma di spicco, ma cerca di aiutare il prossimo, indirizzando le persone a superare le avversità della vita.

A tal proposito infatti Nudo non si professa per nulla un guru o una guida spirituale, ma aggiunge: “Io non sono un guru, non sono un coach. Sto studiando tanto, ma lo faccio da quando avevo cinque anni, continuo a farlo e continuo a dirmi ‘io non so niente, devo ancora imparare’. Ma quello che voglio fare è mettere a disposizione degli altri le mie esperienze“.