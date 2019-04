Walter Nudo, l’ex vincitore del GFVip ricoverato d’urgenza in ospedale

Walter Nudo, ex vincitore del reality show “Grande Fratello Vip” condotto da Ilary Blasi, nonché una passata edizione de “L’Isola dei Famosi“, è stato colpito – secondo quanto riportano diverse testate giornalistiche nelle ultime ore – da un malore improvviso nella città di Los Angeles, dunque è stato trasferito e ricoverato d’urgenza in ospedale, esattamente al Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills.

I rumors che stanno circolando in rete sul popolare attore, attribuiscono la causa del malore a dei problemi di natura cardiaca. La notizia del ricovero di Walter Nudo in ospedale ha creato molta apprensione nei fan dell’attore, che è molto amato ed apprezzato dal pubblico televisivo italiano.

Walter Nudo ricoverato in ospedale

Nudo è stato ospite in diverse occasioni dei salotti di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”, dove l’ex gieffino ha raccontato della sua castità, ma anche dell’amore provato per la sua ex compagna. Oggetto delle attenzioni e dell’interesse di Francesca Cipriani, Nudo ha sempre gestito con eleganza e simpatia le esuberanze dell’opinionista di Lady Cologno.

Stando alle notizie che circolano in queste ultime ore, Walter era in California per alcuni impegni professionali, quando improvvisamente è stato sorpreso da un malore, quindi la corsa verso il più vicino presidio ospedaliero, cioè quello del Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills. Fu proprio in quell’ospedale che, circa un anno fa, la celebre influencer digitale Chiara Ferragni partorì il piccolo Leone Lucia Ferragni, che ha avuto dal celebre cantante Fedez.

Appena le condizioni di Walter lo consentiranno, l’attore dovrebbe far rientro in Italia, per impegni di lavoro, anche se al momento da parte dello staff di Nudo non ci sono comunicazioni al riguardo. I rumors più accreditati parlavano di una possibile conduzione di un nuovo programma di Nudo, anche se al momento si aspettano conferme su questo nuovo progetto televisivo.