Walter Nudo ribadisce il suo addio alla televisione: "Non fa più per me"

Nel mese di giugno l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” Walter Nudo ha annunciato il suo ritiro dalla televisione italiana. In queste dichiarazioni ammette di sentirsi sempre più lontano da quel tipo di tv, ed avrebbe accettato il “Grande Fratello Vip” solamente per dimostrare che si può fare spettacolo trasmettendo valori importanti come la fratellanza e la pace.

Da questo momento in poi Walter Nudo non è più apparso in televisione, neanche nei vari salottini come ospiti. Dopo alcuni mesi da questa decisione l’attore canadese dedica un altro video alla vicenda, ribadendo nuovamente il suo ritiro spiegandone i motivi che l’hanno portato a questa scelta.

Le parole di Walter Nudo

Con un lungo video pubblicato su Instagram, Walter Nudo ribadisce nuovamente il suo ritiro, sottolineando di non voler giudicare nessuno: “Ho dichiarato che non voglio più avere a che fare con la televisione italiana, non la rinnego anzi la ringrazio fortemente, dopo venticinque anni di carriera di alti e bassi tra Mediaset e Rai, però adesso è arrivato il momento di uscirne fuori. Non giudico chi la fa, ma semplicemente non fa più per me”.

L’attore, sempre nello stesso video, non vuole dimenticare il periodo in cui era protagonista in televisione o nelle fiction, ringraziando il pubblico per tutto l’amore dato in questi venticinque anni di carriera. Proprio per questo motivo ci tiene a precisare che non vuole abbandonare i suoi fan, e vuole stare accanto a loro con altri mezzi.

Ad oggi Walter Nudo pare convinto della sua scelta e la sua decisione quindi non sembra trattabile, poiché specifica che non provava più soddisfazione con quella che faceva. Infine conclude dichiarando che la televisione non era più il mezzo adatto per potere servire le persone come vuole lui veramente, almeno in questo periodo della sua vita.