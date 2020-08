Valeria e Ciavy, la prima dedica dopo il ritorno di fiamma

Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis hanno partecipato come concorrenti alla settima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia “Temptation Island” per mettere alla prova la loro storia d’amore dopo oltre quattro anni insieme e numerosi tradimenti ed errori realizzati da entrambe le parti.

Ciavy, all’interno del villaggio delle tentazioni, ha infatti confidato ai compagni di avventura come numerosi siano stati i tradimenti con diverse ragazzi nel corso dei quattro anni trascorsi insieme alla sua fidanzata. Valeria, d’altro canto, ha dimostrato un forte coinvolgimento con il tentatore Alessandro Basciano, tanto da lasciarsi andare ad un appassionato e travolgente bacio.

Inevitabilmente Valeria e Ciavy sono usciti dal programma televisivo separati e pronti a voltare pagina dopo un falò finale in cui diverse sono state le reciproche accuse e recriminazioni. Nella puntata registrata ad un mese dal termine della permanenza nel villaggio delle tentazioni Ciavy ha però confidato di sperare in un ritorno di fiamma con la sua Valeria. Quest’ultima ha invece sostenuto di aver bisogno di un po’ di tempo per se stessa e per riflettere sui suoi sentimenti per il romano.

A distanza di poche settimane invece la coppia è tornata insieme, come confermato dai diretti interessati per mezzo dei loro profili Instagram personali. Valeria e Ciavy hanno infatti confidato come il programma televisivo abbia dato loro la possibilità di riflettere e confrontarsi più volte sulla loro relazione sentimentale, sui reali sentimenti provati e comprendere realmente i rispettivi errori.

Oggi i due giovani romani hanno condiviso sui social network una fotografia che li ritrae insieme e molto innamorati, accompagnata dalle dolci parole: “Ci siamo guardati un’ultima volta e ci siamo promessi con quegli occhi di riprovarci senza nessuna remora.. Sarà tutto più nuovo e vissuto con più consapevolezza. Non sappiamo dove ci porterà questo nuovo viaggio, ma so che partiremo mano nella mano”.