Temptation Island, Valeria Liberati e Ciavy si lasciano: "Il nostro è un amore malato"

Una delle coppie di questa edizione di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, è quella formata da Valeria e Ciavy. A decidere di prendere parte alla trasmissione è la ragazza, poiché dopo quattro anni di relazione vorrebbe iniziare una convivenza con il suo fidanzato, mentre lui si sente soffocare se il legame inizia a diventare un po’ più serio.

Proprio per questo motivo Ciavy ha rivelato alle single presenti in Sardegna di non sentirsi pienamente innamorata di Valeria. E quest’ultima, come sorta di “vendetta”, inizia ad avvicinarsi a Alessandro, uno dei ragazzi single e si scambiano anche un bacio.

Il falò tra Valeria Liberati e Ciavy

E come ci si poteva immaginare il falò di confronto tra Valeria e Ciavy diventa sin da subito acceso, e entrambi non si tirano indietro con gli insulti. A prendere per primo la parola è Ciavy: “Valè fai schifo? Ma la dignità di donna dove ce l’hai? Hai fatto una grande figura di m**da che non si può spiegare”.

Valeria però non ci sta e lancia un duro attacco: “Tu adesso stai zitto. Dopo due ore che stavamo qui hai detto ad una sconosciuta che con me stai bene ma non sei innamorato. Io in due anni mi sono fatta trattare da te da zerbino, sono entata qui stra innamorata. Sono due anni che mi tratti come una maggiordoma, mi hai fatta sentire piccola così, e invece qui un uomo in sette giorni mi ha corteggiata, mi ha fatto sentire amata. Mi hai completamente annullata”.

Filippo Bisciglia cerca in tutti i modi di placare gli animi, ma ormai c’è poco da fare. Valeria, rivolgendosi solamente al conduttore, afferma che il loro amore è stato malato e durante questi sette giorni in Sardegna ha iniziato a sentirsi una persona nuova.

Si dichiara molto felice per aver intrapreso questo percorso a “Temptation Island“, capendo che alla sua età non può stare con una persona che non la ama e che ormai non ama più neanche lei. Filippo Bisciglia infine chiede a entrambi cosa vogliono fare, e ovviamente decidono di chiudere immediatamente la loro storia.