"Temptation Island", è tornato il sereno tra Ciavy e Valeria: l’annuncio ufficiale

Una delle sei coppie in gioco durante l’ultima edizione di “Temptation Island” è stata quella composta da Valeria Liberati e Ciavy (Andrea) Maliokapis. Il viaggio nei sentimenti per entrambi i protagonisti è stato abbastanza turbolento e difficile, culminato con il negativo epilogo al falò di confronto finale. Insomma, Ciavy e Valeria sono stati due dei protagonisti della settima edizione di “Temptation Island” e tanto si è detto su questa coppia.

Se inizialmente Ciavy, nel villaggio dei fidanzati si è lasciato andare a parole forti riguardo il suo rapporto con Valeria, quest’ultima in un secondo momento ha dato vita ad un legame speciale con il tentatore Alessandro Basciano. La vista delle immagini sulla vicinanza della sua fidanzata al single, hanno spinto Ciavy a richiedere un falò di confronto anticipato.

Una volta seduti sul tronco, i due se ne sono detti di ogni, maturando la decisione comune di porre fine alla loro relazione. Tornati alla vita reale però il popolo del web ha notato una certa vicinanza tra Ciavy e Valeria, corroborata da indizi social sempre più evidenti. La romana ha finalmente deciso di rompere il silenzio e attraverso una serie di Instagram stories, ha non solo comunicato il ritorno di fiamma con Ciavy, ma ha spiegato anche le motivazioni dietro il suo gesto.

Valeria ha tenuto a precisare di aver voluto personalmente dare la notizia del loro riavvicinamento, questo perché non venissero travisate le cose. La Liberati si è innanzitutto detta molto cambiata dall’esperienza televisiva vissuta, aggiungendo che lo stesso vale per Ciavy. La coppia ha molto parlato prima di concedere una seconda possibilità alla loro storia d’amore.

Valeria ha ammesso che sia lei sia Andrea hanno compreso gli errori commessi e il male che si sono fatti. La donna ha raccontato che se non ci avesse riprovato, avrebbe avuto per sempre il rimpianto, aggiungendo poi che solo quando perdi una persona capisci di amarla davvero. E proprio quando si ama, si può e si deve concedere una seconda possibilità.

La Liberati ha però messo un freno, dichiarando che comunque solo il tempo darà tutte le risposte. Ha poi parlato di quando ha comunicato la sua decisione a Ciavy, ammettendo che il giovane era felicissimo in quanto non credeva ad un simile epilogo. Andrea ha ammesso le sue colpe, ha capito di aver sbagliato e per questo è cambiato.

Valeria ha inoltre aggiunto che adesso, grazie alla sua esperienza televisiva, si ama di più e non permetterà a nessun uomo di trattarla come prima. Il popolo del web non è molto convinto su questo ritorno di fiamma e soprattutto sulla redenzione di Ciavy. Il tempo però darà sicuramente tutte le risposte, confermando o smentendo il pensiero dei detrattori.