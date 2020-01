"Uomini e Donne", Giulio Raselli e Giulia D’Urso: la prima intervista di coppia

Nella puntata andata in onda in diretta lunedì 20 gennaio del programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne”, il tronista Giulio Raselli ha scelto la corteggiatrice Giulia D’Urso preferendola alla rivale Giovanna Abate.

La scelta per molti telespettatori è stata del tutto inaspettata ed ha scatenato non poche polemiche nei social network per le tante indiscrezioni circa una pregressa conoscenza tra Giulia e Giulio avvenuta la scorsa estate a Formentera, indiscrezioni più volte smentite dai diretti interessati.

A distanza di qualche giorno la neo coppia ha deciso di rispondere ad alcune domande e confidare le loro emozioni e stati d’animo al settimanale “Uomini e Donne Magazine”.

Giulio ha scelto la bella corteggiatrice con delle parole molto importanti: “Ti prego, dimmi di si perché ti amo” e nel corso dell’intervista ha ribadito come quello che prova per la bella pugliese sia vero amore e come anche durante il percorso televisivo non riuscisse a spostare i pensieri da lei e dalla volontà di averla al proprio fianco. Queste le sue parole: “Da quando siamo solo io e lei sto provando esattamente ciò che mi aspettavo: amore. Ho voglia di stare con Giulia, di vivermela e di scoprire ogni sua sfumatura.”

Anche Giulia ha confermato la grande affinità sentita da subito con il bel tronista e come anche lei si sia davvero innamorata, queste le sue parole: “Le mie sensazioni mi hanno sempre spinta a credere in noi e in un futuro, ma dopo aver visto l’ultima esterna tra lui e Giovanna in spa ho avuto paura che fosse tutto solo nella mia mente e di essermi fatta castelli in aria. Ci speravo, ci credevo.”

Riguardo alla rivale Giovanna Abate, Giulio ha tenuto a spiegare i motivi che l’hanno portato ad avere una brusca reazione nei suoi riguardi proprio durante il momento della non scelta, queste le sue esternazoni:

“Mi dispiace che, come al solito, Giovanna abbia reagito così male. Penso che avrebbe dovuto rispettare i miei sentimenti, perciò quando ho visto che non lo stava facendo, mi sono sentiti odi difenderli in prima persona.”

Giulio ha poi confidato di essersi innamorato della bella ex corteggiatrice oltre che per la sua indubbia bellezza per la felicità che è in grado di portare e la capacità di tranquillizzarlo nei momenti più difficili, vicino a lei riesce a tirar fuori dolcezza, un lato del suo carattere inedito.

Giulia invece ha confessato di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine e di essere rimasta particolarmente colpita dalla grande dolcezza e protezione che il tronista ha manifestato verso di lei. Per ora la coppia ha in programma di godersi i primi momenti insieme fuori dal programma televisivo e di viversi appieno.