"U&D" Giulio Raselli e Giulia D’Urso: le prime parole dopo la scelta

Reduci di un lungo corteggiamento, dopo tante puntate a darsi battaglia, alla fine è giunta la conclusione di Giulio Raselli che ha scelto Giulia D’Urso, anziché Giovanna Abate, sulla quale in tanti avevano caldeggiato, reputandola più adatta al ragazzo. Contando anche lo scandalo che ha visto protagonista proprio Giulia, quando era stata intercettata a baciare un altro uomo, in un noto locale di Milano, mentre il trono di Raselli era ancora nel vivo.

All’epoca dei fatti Giulio era apparso profondamente deluso e perplesso sulla serietà della D’Urso, e da quel momento tutti avevano pensato che fosse cosa fatta, e la scelta sarebbe ricaduta su Giovanna Abate, ma a quanto pare c’è stato un vero colpo di scena. Ora i due sembrano felici, e raccontano davanti alle telecamere che ciò che stanno provando ha davvero qualcosa di profondo.

Non potevano chiedere di meglio insomma i due ragazzi, entrambi al settimo cielo; Giulio infatti racconta a tal proposito: “Adesso usciamo da qua e non vedo l’ora di stare con lei, giuro, da morire proprio“, insomma i due sembrano che abbiano intenzioni molto serie sul proprio futuro, tanto che la D’Urso ha già deciso di portare il suo Giulio in Puglia, così da farlo conoscere alla sua famiglia.

In effetti la scelta, ha spiazzato anche la ragazza stessa che, durante l’intervista nei camerini, ha affermato di non averci capito nulla, di essere stata molto sorpresa della decisione di Giulio; stessa cosa ovviamente per Giovanna, che sicuramente aveva la convinzione di essere la nuova compagna di Raselli, ma a quanto pare non è andata così

Prima di congedarsi Giulio fa un ulteriore dichiarazione: “Io credo di non essermi mai sentito così. È un sentimento grandissimo, lo provo e non ho problemi a dirlo.” A quel punto partono una serie di chiamate, tra cui la madre di Raselli, che si dichiara felicissima della scelta del figlio, ed ha anche già parlato con la suo nuova compagna, stabilendo in pochi secondi un ottimo rapporto.