U&D, Valentina Autiero e il duro commento sui social: "Un uomo senza pa**e"

Valentina Autiero si è sempre distinta a “Uomini e Donne” per il suo caratterino tutto pepe che le ha permesso in più di un’occasione di tirare fuori le unghie e difendersi dai vari attacchi e dalle situazioni scomode in cui si trovava. Anche ultimamente non ha risparmiato il suo sarcastico umorismo, commentando a più riprese la storia tra Gemma e Nicola.

La Autiero si è sempre professata scettica circa questa conoscenza, e non ha mai nascosto il fatto di pensare che Nicola Vivarelli stesse solo usando la Galgani per avere visibilità e raggiungere una certa notorietà in modo da poterla utilizzare per cercare di entrare nel mondo dello spettacolo. Questa tesi le ha provocato molte critiche e l’ira funesta della Galgani, gelosa anche del fatto che Valentina avesse lasciato il numero a Nicola.

Infatti, la Autiero ha sempre ammesso di essere interessata al giovane corteggiatore, anche se lui non le ha mai lasciato intendere che tra loro potesse nascere qualcosa. In queste ore, però, Valentina è tornata a farsi sentire sui social con frasi al vetriolo che i followers non hanno potuto fare a meno di accostare proprio a Sirius.

Uomini e Donne, le parole di Valentina Autiero

E’ sembrata a molti una strana coincidenza che la Autiero scrivesse quelle frasi proprio in concomitanza con le varie uscite di Gemma e Nicola, beccati a passeggiare insieme. “Una donna è il cerchio completo. Dentro di lei c’è il potere di creare, nutrire e trasformare”, scrive Valentina per poi arrivare alla stoccata vera e propria “Una donna senza seno si può operare, un uomo senza palle niente da fare“.

Non si ha la certezza assoluta che queste parole siano state scritte proprio per Sirius – il nick usato da Nicola durante la conoscenza virtuale con Gemma a causa del Coronavirus – ma certamente il dubbio c’è. Una cosa, però, è certa: indipendentemente a chi siano rivolte queste parole, viene da pensare che per Valentina non sia certo un periodo sereno.