U&D, tra Ida e Riccardo è di nuovo crisi? Non mancano gli indizi

Gli ex protagonisti del trono over di “Uomini e Donne“, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, avevano deciso di trascorrere insieme la quarantena a Brescia, a casa di lei, insieme a Samuele, figlio adolescente che la Platano ha avuto da una precedente relazione. Dopo le tantissime incomprensioni che in questi anni hanno caratterizzato una delle coppie più belle di tutta la storia del talk show, la strada imboccata sembrava finalmente essere quella giusta.

La convivenza prolungata, forzata, h 24, aveva come scopo quello di consolidare finalmente il legame tra Ida e Riccardo. Entrambi hanno documentato l’andamento della quarantena attraverso i rispettivi profili Instagram, intrattenuto i fan con divertenti siparietti grazie alla nuova applicazione che sta spopolando soprattutto tra i giovani, “Tik tok“, si sono mostrati uniti e affiatati e attraverso una recente intervista sul magazine dedicato a “Uomini e Donne”, hanno dichiarato di stare bene insieme, di essere innamorati e Ida ha raccontato il rapporto ritrovato tra Riccardo e Samuele.

Tutto ciò fino allo scorso 26 marzo, poi da quel momento in poi il silenzio più assoluto. Né Ida né Riccardo hanno postato più foto che li ritraggono insieme, storie Instagram, o video simpatici su “Tik tok”. Proprio gli indizi in questione, non sono sfuggiti agli occhi dei più attenti e fanno tremare i numerosi fan della coppia: l’ennesima crisi sembrerebbe essere in atto.

Sia Ida che Riccardo però tacciono e nessuno dei due ha confermato o smentito i rumors. Di certo gli indizi non mancano e saranno sicuramente i diretti interessati a decidere se e quando parlare. D’altronde si sa, la coppia più tormentata d’Italia ci ha abituato in questi anni alle montagne russe: mentre siamo abituati a vederli in alto, il loro declino è però dietro l’angolo, fino a tornare a fare pace proprio quando tutto sembra essere definitivamente naufragato.

Sicuramente se questa volta è in corso l’ennesima crisi, Riccardo che è a Brescia, dovrà attraversare tutta l’Italia per tornare nella sua Bari e in una condizione delicata come quella che stiamo vivendo, a causa del Coronavirus, non sarà semplice, ma tornando eventualmente nel suo comune di residenza, potrà sicuramente farlo.