U&D, Ida parla del rapporto tra suo figlio Samuele e Riccardo. Su Gemma ammette: "Non l’abbandonerò mai"

Ida Platano è senza dubbio una delle dame indiscusse del trono over di “Uomini e Donne“. Ciò che le ha regalato le luci della ribalta è senza dubbio la sua storia d’amore con il cavaliere Riccardo Guarnieri, una storia intensa, tormentata, caratterizzata da alti e bassi e continui tira e molla. Ida e Riccardo insieme, formano una delle coppie, se non la coppia più amata della storia del trono over e senza ombra di dubbio li lega un grande amore.

Dopo tanti allontanamenti e riavvicinamenti, questo momento così difficile che tutta Italia sta vivendo nelle ultime settimane è servito a Ida e Riccardo per ritrovarsi definitivamente. Difatti i due, dopo aver lasciato insieme la trasmissione, non erano ancora andati a convivere, ma questo periodo di reclusione forzata sta servendo alla coppia per stare insieme 24 ore al giorno.

Il bel Guarnieri sta trascorrendo la quarantena a casa di Ida, insieme a lei e a Samuele, il figlio adolescente che la Platano ha avuto da una precedente relazione. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne Magazine“, Ida ha raccontato come sono i rapporti oggi tra Riccardo e Samuele, considerando che il piccolo spesso si è ritrovato a stare con Guarnieri per poi non vederlo più a causa dell’allontanamento tra lui e Ida.

La Platano a più riprese ha confessato che il rapporto tra i due dovesse essere ricostruito un pò alla volta e adesso è proprio ciò che sta accadendo, difatti dalle pagine del magazine dedicato a “Uomini e Donne” ha ammesso: “Riccardo e Samuele pian piano stanno costruendo il loro rapporto: giocano alla PlayStation, si fanno qualche dispetto a vicenda. Io sto già vedendo dei piccoli passi che fanno l’uno verso l’altro, come ad esempio Riccardo che riesce a convincere Samuele a mangiare qualcosa la mattina invece di bere solo il latte“.

Ida è apparsa molto felice per come si stanno evolvendo le cose con Riccardo e tra Riccardo e Samuele. Ha poi parlato della sua grande amica Gemma Galgani, conosciuta nel talk show dei sentimenti e da allora le due sono diventate inseparabili. La bella bresciana ha ammesso che in questo periodo complicato a causa del coronavirus, lei e Gemma non possono vedersi ma si sentono tutti i giorni.

Per Ida, Gemma è un punto di riferimento, la sua amica del cuore e come essa stessa ha confessato: “Niente e nessuno potrà mai cambiare il nostro legame. Non abbandonerò mai Gemma, come sono certa che lei non abbandonerebbe mai me. Adoro la mia amica e non posso fare a meno di sapere e sentire come sta“.

Insomma si potrebbe affermare che questo, da un punto di vista personale, sia un periodo d’oro per Ida, la quale dopo tanto dolore e sofferenza è finalmente riuscita a far si che la sua storia con Riccardo intraprendesse la strada giusta e addirittura oggi Guarnieri e Samuele stanno poco alla volta diventando complici. Come se non bastasse l’amicizia tra Ida e Gemma è sempre più solida.