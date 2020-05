U&D, Tina Cipollari: la tagliente ironia su Gemma e Nicola continua anche sul web

La storia che più fa discutere in questo ultimo periodo a “Uomini e Donne” è senza dubbio quella tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani. Lei 70 anni e lui 26, una differenza generazionale che per molti sembra essere insormontabile per far nascere una storia d’amore, mentre alcuni sostengono a pieni polmoni che non ci sia nulla di male e che l’amore non ha età.

La più agguerrita è Tina Cipollari, infatti non perde mai occasione per mettere in evidenza la sua totale diffidenza verso Nicola e le sue intenzioni, giudicando la Galgani “ridicola” per come sta affrontando la conoscenza, non rendendosi conto che – sempre secondo il suo pensiero – Sirius la stia usando per visibilità. Addirittura è arrivata a rinominare la trasmissione “Uomini e Nonne“, per far capire come viene recepita l’immagine di Gemma rispetto a questa conoscenza.

Uomini e Donne, la dissacrante ironia di Tina Cipollari

Ma Tina non si ferma qui e continua la sua tagliente e irriverente ironia sul web, nello specifico sulla sua pagina Instagram dove ha pubblicato uno scatto del bel Nicola Vivarelli a torso nudo scrivendo sopra alla foto “Vietato alle minori di 70 anni“, provocando l’ilarità di tutti quei followers che la pensano esattamente come lei.

Mai come in questo momento il web è spaccato in due tra gli utenti che credono nell’assurdità di questa situazione e i sognatori che stanno dalla parte di Gemma Galgani, pensando che l’amore non abbia età e che in ogni momento della propria vita sia giusto avere il diritto di sognare e provare le stesse emozioni vissute in altri momenti della vita.

Tina non cambierà mai idea anzi, come da lei stesso ammesso, attende al varco la coppia quando avrà la possibilità di un avvicinamento reale e per questo ha chiesto a Maria De Filippi di prolungare le puntate fino alla fine di giugno. Vedremo cosa riserverà il futuro a Gemma, sperando che non la faccia ripiombare nel suo solito baratro di disperazione.