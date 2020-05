Tina Cipollari pungente sui Damellis: "Le corna stanno bene su Giulia"

Tina Cipollari, storica e controversa opinionista del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“, ha sorpreso tutti con alcune battute pungenti e caustiche nei confronti di una coppia molto nota dello showbiz ed ex protagonisti del programma di Canale 5, Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Grazie alla bordate spesso irriverenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti, si è assicurata vivacità e quel pizzico di pepe che ci vuole per rendere più interessante un programma, che in assenza sarebbe piatto e monotono. Almeno per una volta, Tina sembra però aver messo da parte le critiche contro la sua nemica Gemma Galgani per concentrarsi contro l’ex gieffina De Lellis ed Andrea Damante, commentando il loro ritorno di fiamma.

Nel corso di una recente diretta Instagram con l’amico Simone Di Matteo, la Cipollari ha risposto ad alcune domande dei suoi tanti followers, tra le tante anche quella riguardante l’ex gieffina ed influencer Giulia De Lellis e Andrea Damante, in tal senso le sue parole: “Cosa ne penso del ritorno di Giulia De Lellis e Andrea? Io credo che lei nel suo libro ha detto che le corna stanno bene su tutto, io aggiungerei che le corna stanno bene anche su Giulia a questo punto“.

Tina ha tenuto a precisare che ovviamente la sua era una battuta, perché la cosa importante è che l’amore trionfi e quindi in questo caso con loro ha trionfato. Nonostante la loro storia inizialmente ha visto una battuta d’arresto, alla fine sono tornati insieme ed è questo ciò che è importante per la Cipollari.

“Alla fine si sono rincontrati e hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Il perdono è soggettivo e dipende dalla situazione in cui ti trovi, io non so se perdonerei” ha aggiunto la Cipollari. I followers di Tina hanno chiesto anche qualche news sugli sviluppi della storia d’amore tra Gemma Galgani e il suo giovane spasimante Nicola, ma sul punto la Cipollari non ha potuto dire nulla per motivi professionali.

Un utente ha chiesto a Tina se ha pensato di partecipare a qualche altro reality, in tal senso la risposta dell’opinionista: “A qualche altro reality no a Pechino si perché comunque si è liberi” perché per Tina è importante la libertà, cosa che ad esempio nella casa del Grande Fratello non c’è.

La Cipollari è poi tornata a commentare lo scherzo organizzato da “Le Iene” in cui fu coinvolto anche il figlio Mattias: “Assolutamente si, lo avrei denunciato da mamma, non avrei fatto finta di niente perché aveva comunque scommesso dei soldi. Avrei denunciato lui e tutto quello che stava attorno a lui“.