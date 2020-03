U&D, Teresa Langella sorprende tutti e dichiara: "Con Andrea siamo in difficoltà"

La storia tra l’ex tronista di “Uomini e Donne” Teresa Langella e il suo corteggiatore Andrea Dal Corso, entrambi reduci dall’esperienza di tentatori a “Temptation Island“, è stata una delle storie più tormentate del trono classico del programma di Maria De Filippi. La scelta di Teresa ricadde proprio su Andrea, ma lui le disse no.

In una cornice fiabesca, con una festa di fidanzamento in piena regola organizzata dalla redazione di “Uomini e Donne”, Teresa fece la sua scelta, ma Andrea le diede il due di picche non presentandosi alla serata. Dopo quella sera seguirono diversi contatti tra i due, con Andrea che si dichiarava impaurito nel dare vita ad una relazione solida e Teresa che soffriva per amore.

Ma il colpo di scena e il lieto fine erano dietro l’angolo. Andrea finalmente si dichiarò a Teresa e quest’ultima decise di mettere da parte tutte le reticenze e concedere fiducia al ragazzo che amava. Tornati a “Uomini e Donne” fecero la loro scelta, con tanto di petali rossi e dal quel giorno i due non si sono più lasciati. Sono andati a convivere a Milano, si sono mostrati sempre più solidi, felici e innamorati e da poco sono tornati da una vacanza da sogno alle Maldive.

E proprio quando tra i due le cose procedevano per il verso giusto ecco che il destino si è messo di trasverso e ha costretto la coppia ad affrontare una difficile sfida, che ancora oggi li tiene separati. Teresa infatti lavora per Radio 105 e ciò l’ha portata a trasferirsi da Milano a Roma e abbandonare Andrea e la loro casa.

Si tratta di un importante salto di qualità per la sua carriera, il lavoro durerà sette mesi, si augura che possa proseguire, ma con Andrea devono trovare una soluzione, un punto di incontro. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne Magazine“, l’ex tronista ha confessato il delicato periodo che sta vivendo insieme al suo compagno e il fatto che, a causa della lontananza, litigano spesso.

Per stessa ammissione di Teresa devono trovare una soluzione: “Non è un periodo semplice, perché ci stiamo riorganizzando e ora ci ritroviamo con due case, una a Roma e l’altra a Milano. Ogni tanto litighiamo, ma l’amore ci salva sempre. Restare divisi, in tal caso, non rientra nei nostri piani e non sarà possibile mantenere due abitazioni, quindi dovremo fare una scelta”. L’augurio è che questa coppia possa finalmente trovare un punto di incontro e ritrovarsi.