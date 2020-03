Mara Fasone conferma la frequentazione con Luigi Mastroianni

Mara Fasone e Luigi Mastroianni hanno partecipato come tronisti al dating-show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” nel corso dell’edizione del 2018/2019. Mara ha peò abbandonato il trono senza scegliere nessuno dei suoi numerosi pretendenti, Luigi ha invece scelto la corteggiatrice Irene Capuano con cui ha iniziato una storia d’amore terminata definitivamente lo scorso ottobre per alcune incompatibilità caratteriali.

La modella già durante l’esperienza televisiva a “Uomini e Donne” aveva manifestato il suo interesse per Luigi, tanto da portare quest’ultimo a mettere in discussione il trono, richiedere un’esterna con lei e considerare l’idea di passare a corteggiare la bella Mara. Nonostante ciò le cose tra i due siciliani non sono evolute: Luigi è rimasto sul trono ed alla fine ha scelto Irene Capuano e Mara ha abbandonato il programma televisivo senza scegliere nessuno dei suoi corteggiatori.

Nel corso delle ultime settimane numerosi sono stati però gli avvistamenti dei due giovani insieme. Nel corso di un’intervista al settimanale “Uomini e Donne Magazine” la bella Mara ha confermato di avere iniziato una frequentazione con Luigi. Queste le sue parole: “Al momento tra me e Luigi è in corso una conoscenza che non so, ad oggi, a cosa potrà portare. Ma a differenza di quello che si mormora, è tutto nato in tempi recenti”.

La bella siciliana ha rivelato di non avere al momento alcuna aspettativa su ciò che sta vivendo, ma afferma di vivere giorno per giorno e di seguire il corso degli eventi così come vengono, per questo motivo lei e Luigi non hanno risposto alle diverse voci sui social network.

Mara ha inoltre confessato che al momento non saprebbe se partecipare ad un’altra esperienza televisiva e che ciò dipende da come si evolverà la sua frequentazione con Luigi, pur essendo pentita per come si è conclusa la sua partecipazione al programma televisivo “Uomini e Donne”, in cui avrebbe potuto farsi conoscere maggiormente.