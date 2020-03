Sara Affi Fella rivela: "Sono incinta, ma la gravidanza non è facile"

Tutti ricorderanno Sara Affi Fella, la tronista di “Uomini e Donne” che per diversi mesi prese in giro tutti, redazione, Maria De Filippi, corteggiatori e pubblico a casa. Il percorso di Sara iniziò a “Temptation Island” dove vi partecipò con Nicola Panico, il suo fidanzato di allora, e una volta terminato il percorso nel reality dei sentimenti, la coppia decise di porre fine alla loro relazione durante il falò di confronto finale.

Rimasta single, Sara venne promossa come tronista di “Uomini e Donne” e dopo un percorso esemplare scelse Luigi Mastroianni che le rispose si. La storia tra Luigi e Sara non è mai decollata e grazie a Nicola Panico si scoprì il perchè: lui e Sara non si erano mai lasciati. Il racconto di Panico fu molto dettagliato e spiegò una situazione surreale nella quale lui e Sara, durante il trono, stavano insieme a casa di lei.

Ciò mandò, naturalmente, il pubblico su tutte le furie, Maria De Filippi liquidò la ragazza e Sara fu costretta a chiudere il proprio profilo Instagram, il numero di followers calò vertiginosamente e le proposte di lavoro diminuirono a dismisura. Nicola raccontò la verità perchè Sara lo aveva lasciato per stare con il calciatore Vittorio Parigini, ma anche con lui la storia terminò.

Dopo mesi di silenzio, la Affi Fella tornò sui social spiegando la propria posizione e chiedendo ufficialmente scusa a tutti. Pian piano Sara, dopo la bufera mediatica che la travolse, si è ripresa in mano la sua vita e oggi è felice accanto a Francesco Fedato, calciatore del Gozzano, squadra di serie C. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Spy“, la Affi Fella ha annunciato una dolce e lieta novità: aspetta un bambino dal suo Francesco.

La notizia era nell’aria già da un po’ e adesso è la stessa Sara a confermarla: “Sono in dolce attesa“. La gravidanza va avanti da tre mesi, anche se la coppia non può goderla appieno come vorrebbe, si tratta di una gravidanza complicata che preoccupa molto Sara e Francesco: “E’ una gravidanza ahimè non facile“.

L’ex tronista è poi tornata sullo scandalo mediatico che due anni fa la coinvolse: “Capitolo chiuso. Ho sbagliato, chiedo scusa. Oggi voglio sorridere o preoccuparmi per le cose importanti come la salute di mio figlio“. La ragazza ha ammesso si la preoccupazione in questo periodo, ma al contempo non ha negato la felicità che vive insieme al suo compagno Francesco, felicità che tra sei mesi la porterà a stringere tra le braccia la sua creatura.

Durante l’intervista la Affi Fella ha poi smentito voci di corridoio che la volevano come prossima concorrente de “L’isola dei famosi“. La ragazza ha ammesso di essere stata contattata da un agente che le chiedeva di proporsi, ma ha declinato l’invito e come lei stessa ha dichiarato: “Se Dio vuole, la mia isola felice la vivrò tra sei mesi quando nascerà mio figlio“.