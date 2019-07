U&D, Teresa e Salvatore spiegano la loro assenza negli studi di Maria De Filippi: "La produzione non voleva rischiare"

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo hanno iniziato la loro storia negli studi di “Uomini e Donne“. Lei era tronista e lui la corteggiava insieme a Fabio Colloricchio, attualmente impegnato in Spagna nel reality show “Supervivientes”, alla fine la ragazza scelse Salvatore e iniziò con lui una bellissima storia d’amore.

Prima di arrivare al matrimonio, i due parteciparono anche a “Temptation Island” ma la loro permanenza sull’isola della Sardegna fu la più corta mai vista nel reality estivo. Salvatore e Teresa non resistettero lontano l’una dall’altro e già nella prima puntata vollero incontrarsi e uscire insieme, e per i loro fan fu un momento molto emozionante.

Ora, quegli stessi fan si stanno domandando come mai la coppia non è mai stata richiamata in trasmissione a “Uomini e Donne”, nemmeno in occasione del loro matrimonio. L’ultima volta che presenziarono negli studi di Maria De Filippi, fu per la proposta di matrimonio, dopo di che il silenzio assoluto.

Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo risponde ai followers

Grazie all’interattivo social Instagram sul quale viene posta la domanda a Salvatore: “Come mai non siete stati più ospiti di Uomini e Donne?“, il ragazzo ha deciso di rispondere così: “Su questa domanda non posso risponderti. Dovresti farla a chi di competenza”, lasciando intendere che non sono stati loro a rifiutare le ospitate, ma questi inviti non sono mai arrivati.

Inoltre, quando fanno notare che le immagini del loro matrimonio sono state mandate in onda a “Pomeriggio Cinque” da Barbara D’Urso mentre sono state ignorate da “Uomini e Donne”, Salvatore aggiunge: “Sinceramente c’era stato detto che non avrebbe avuto molti riscontri, sia a livello economico che di visibilità e la produzione non se la sentiva di rischiare”. Nessuna acredine, quindi, solo una scelta aziendale. Per ora questo è quanto ha voluto dichiarare Di Carlo, ma non si esclude che nei prossimi giorni possano emergere altri particolari sulla questione, magari direttamente dalla redazione del programma di Canale 5.