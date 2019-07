Cristiano Malgioglio a "Supervivientes" attacca la nuova fiamma di Colloricchio. La Spagna lo vuole al Gran Hermano Vip

Cristiano Malgioglio, in queste ore, è volato in Spagna come ospite della trasmissione su Tele5 “Supervivientes“, la versione spagnola del reality show che noi italiani conosciamo come “L’Isola dei Famosi”. Il famoso cantautore è corso in aiuto della sua storica amica Isabel Pantoja, nota cantante e attrice spagnola, che ha dovuto abbandonare il gioco per motivi di salute.

Durante la trasmissione, il nostro verace Malgioglio ha subito preso le parti della sua amica e ha spiegato che – secondo la sua opinione – l’artista spagnola ha portato il reality al successo, essendo stata l’unica ad essersi messa in gioco, mostrando la sua forza e anche le sue debolezze, senza nessun timore.

Supervivientes, il litigio tra Cristiano Malgioglio e la nuova fiamma di Fabio Colloricchio

Come ben si può immaginare, queste affermazioni non sono state accolte con entusiasmo dagli altri partecipanti presenti in studio e ben presto sono arrivate le prime critiche, tra le quali anche quelle di Violeta Mangriñan. La bella modella ha sottolineato il fatto che i concorrenti fossero già famosi e che tutti hanno contribuito alla riuscita del programma e, non appena Malgioglio ha rimarcato il fatto di essere un personaggio molto famoso in Italia, lei ha rivelato: “Beh se ti avessi incontrato in metro non ti avrei riconosciuto“.

Fuoco alle polveri! Cristiano Malgioglio a questo punto non si è più trattenuto e ha fatto immediatamente riferimento all’episodio tra Violeta e l’ex tronista di “Uomini e Donne” Fabio Colloricchio – anche lui concorrente del reality spagnolo – quando i due, presi da un impeto irrefrenabile di passione, hanno consumato un rapporto intimo davanti alle telecamere sulla spiaggia di notte: “In Italia sei conosciuta solo perché hai fatto qualcosa davanti alle telecamere”, ha chiosato Malgioglio.



Non è tardata ad arrivare la risposta piccata della modella: “E quindi? In Italia non si sc**pa?“, da lì a poco la situazione sarebbe precipitata se non fosse intervenuto il conduttore che ha cercato di calmare gli animi e abbassare i toni. Questo momento di tensione è piaciuto molto ai telespettatori spagnoli che, entusiasti per il nostro Malgioglio, hanno avanzato la proposta di rivederlo sui loro schermi nella nuova edizione del “Gran Hermano Vip“.