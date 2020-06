U&D, Sirius smentisce le dichiarazioni del suo agente: "Potrei fare molte trasmissioni con Gemma"

Negli ultimi giorni si parla di una possibile partecipazione della coppia formata da Gemma Galgani e Nicola “Sirius“ Vivarelli a “Temptation Island“. I due hanno catturato l’attenzione del pubblico da casa a causa dell’enorme differenza di età, anche se la dama di Torino resta uno dei volti più importanti della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Tuttavia il manager di Sirius, Fabio Filiziano, ha rilasciato una intervista al sito “Fanpage” smentendo le voci su una presunta partecipazione del suo assistito e di Gemma Galgani a “Temptation Island”, poiché fino a questo momento non avrebbe ricevuto ancora nessuna proposta degna di nota. Il corteggiatore toscano però, in queste ore, ha smentito le parole del suo agente.

Secondo Nicola Vivarelli, infatti, ci sarebbero già molte proposte sul tavolo e quasi sicuramente lui e Gemma parteciperanno a varie trasmissioni nei prossimi mesi. Vivarelli infatti, in merito a un futuro televisivo, rivela: “A rettifica di quello che ha dichiarato il mio agente preciso che le notizie apparse su Fanpage sono inesatte. Ho infatti tanti programmi e progetti con Gemma molti dei quali in fase di elaborazione perché vorrei fossero per lei delle sorprese, e come tali devono rimanere. Preferisco che siano davvero delle belle sorprese per lei”.

Secondo Sirius, il suo agente avrebbe travisato le sue parole, ma in realtà ci sarebbero molte proposte da vagliare. Per il momento, però, si vuole godere la sua conoscenza con Gemma Galgani, visitando il nostro Paese in lungo e in largo, sempre se gli impegni professionali di entrambi lo permetteranno.

Leggendo le parole di Sirius, quindi, non si può escludere che il pubblico possa vederli insieme nella prossima edizione di “Temptation Island”. Ma l’ultimo “sì”, a quando pare, deve arrivare proprio da Gemma Galgani, Vivarelli appare più che propenso, come c’era da immaginarsi, ad iniziare una nuova avventura televisiva.