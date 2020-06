Temptation Island, l’agente di Sirius smentisce di aver ricevuto una chiamata dagli autori: "Ma accetterebbe volentieri"

Secondo le ultime indiscrezioni dei fan di “Uomini e Donne”, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Nicola “Sirius” Vivarelli e Gemma Galgani sarebbero usciti dalla trasmissione insieme. Al momento non sarebbero una vera e propria coppia, ma la loro conoscenza starebbe andando a gonfie vele.

Infatti, secondo quando riferito da Gemma Galgani al magazine di “Uomini e Donne“, sarebbe arrivato anche il primo bacio tra loro. Il tutto sarebbe avvenuto quando, prima di scendere dal taxi, si sono salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina.

Le voci su “Temptation Island”

Nelle ultime ore stanno circolando alcune voci su una possibile partecipazione di Sirius e Gemma Galgani alla prossima edizione di “Temptation Island“. Questa indiscrezione sta girando ormai da molto tempo sul web, nonostante non siano ancora ufficialmente una coppia.

Tuttavia, in questi giorni, è arrivata la prima smentita da parte di Fabio Filiziano, agente di Nicola Vivarelli. In una intervista al sito “Fanpage” l’agente svela di non aver ricevuto nessuna proposta da parte degli autori di “Temptation Island”. Nonostante questo, ammette senza problemi che a Sirius piacerebbe far parte del reality show delle tentazioni.

Al sito infatti ammette: “Noi lo abbiamo letto dai giornali. Nicola e Gemma ufficialmente non sono una coppia, anche se stanno continuando a vedersi. Nicola è venuto a Torino a salutare me che vivo lì e adesso è tornato a Massa Carrara. Gemma è ancora a Roma. Secondo me, potrebbe accettare se glielo proponessero. Perché no? È un modo per mettersi alla prova”.

Ma comunque non va escluso che possano arrivare delle smentite. La coppia formata da Gemma Galgani e Sirius è molto chiacchierata dal pubblico da casa, a causa delle loro differenza di età, e sicuramente una partecipazione a “Temptation Island” farebbe del bene agli ascolti.