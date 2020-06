U&D, Sammy Hassan a cuore aperto su Giovanna Abate: "La redazione sapeva"

Giovanna Abate e Sammy Hassan sono diventanti ufficialmente una coppia dopo la scelta della tronista avvenuta pochi giorni fa a “Uomini e Donne“, su Canale 5. In quell’occasione Sammy ha voluto tenere sulle spine la tronista facendole credere che il suo era un “no“, per poi alcuni minuti dopo scendere dalle scale con un mazzo di fiori per lei.

Un “no” che poteva essere credibile, visto il percorso travagliato dei due, soprattutto a causa del lockdown che, inevitabilmente, li ha tenuti lontani. Proprio su questo aspetto, Sammy ha voluto rivelare lo stato d’animo che lo ha accompagnato nei mesi di lontananza forzata da Giovanna. Sulle pagine di “Uomini e Donne Magazine” ha rilasciato un’intervista dove apre le porte su ciò che ha provato e spiega il perché dei suoi comportamenti che, per molti, sono stati troppo duri e freddi.

Uomini e Donne, le parole di Sammy Hassan

Al contrario di ciò che si poteva pensare, ammette che il suo è sempre e comunque stato un “sì”, quindi la voglia di uscire e conoscere meglio Giovanna non è mai stata messa in discussione: “Durante il lockdown, è vero, mi sono perso per strada, ma quando l’ho rivista non ho mai pensato di abbandonare lo studio da solo. Semplicemente non volevo dare a Giovanna quelle certezze che sapevo volesse da me. Più mi chiedeva conferme, più mi incaponivo, ma la redazione ha sempre saputo la verità”, questo è quello che ammette Sammy, libero ora di poter parlare serenamente di ciò che ha provato.

Poi commenta la polemica in cui si è ritrovato coinvolto insieme alla sua e Lidia Vella. Confessa che l’unica preoccupazione che aveva era di preservare Giovanna dal fastidio che una situazione del genere era normale le potesse provocare: “Quello che è stato detto mi fa un po’ ridere. (…). Il video di replica che ho pubblicato è stato fatto solo affinché potesse vederlo lei, perché di tutto quello che pensano gli altri non mi è mai importato niente. Non ho nulla da nascondere e non c’è mai stato nessuno nella mia vita durante il percorso che ho fatto”.

Ricordiamo che Giovanna Abate scegliendo Sammy lo ha preferito a Davide Basolo, nascosto per molto tempo dietro al nick di “Alchimista“. In queste ore circola sul web la notizia che potrebbe diventare lui il nuovo tronista della prossima edizione di “Uomini e Donne”, senza dubbio la sua gentilezza e i modi misurati dopo il rifiuto di Giovanna hanno lasciato il segno nel pubblico e evidentemente anche nella redazione.