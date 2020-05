U&D: Sammy e l’addio con Giovanna Abate, ma spunta l’ammiratrice segreta

Da quando è ripartito il famoso dating show Uomini e Donne, i protagonisti di questo trono appaiono Giovanna Abate e il giovane Sammy; i due avevano cominciato la loro relazione già prima dell’inizio dello stato di emergenza, ma per ovvi motivi hanno dovuto fermare la loro frequentazione.

Alla ripresa del programma Giovanna e Sammy hanno ripreso a frequentarsi, ma sembra che qualcosa non sia andato per il verso giusto tra i due ragazzi. Sin dal primo momento della riprese infatti Sammy non era poi così intenzionato a voler continuare nel migliore dei modi la frequentazione con la Abate, e a più riprese la ragazza ha avuto modo di captare la vibrazioni poco positive.

A riprova del fatto è stata anche l’ultima puntata dove ha visto Giovanna interrompere la videochiamata con Sammy, per l’ennesima volta, per la mancanza di feeling e di comunciazione tra i due. Sembra dunque che i ragazzi siano agli sgoccioli per quanto concerne la loro relazione.

Ma c’è ora una novità per Sammy, di recente infatti il ragazzo ha ricevuto a casa un pacco regalo da una sua ammiratrice segreta. Inizialmente Sammy ha pensato a uno scherzo architettato dal suo amico che sovente gli propina scherzi del genere, ma a quanto pare il pacco appare essere autentico con tanto di bigliettino con messaggio alquanto criptico.

Sammy in un Instagram Stories spiega ai suoi fan l’accaduto: “Improvvisamente alle ore sei e trenta del pomeriggio mi citofonano a casa e mi dicono c’è una consegna per te. Io penso che sia sempre e solo il mio amico che mi prende in giro, invece guardate…“. Sammy ha poi mostrato il contenuto del regalo, ovvero una piadina, un gelato, un chupa chups e una bottiglia di vino. Il ragazzo aggiunge: “Io non ho parole, non sono abituato a questo tipo di attenzioni.“

Il biglietto in questione destinato a Sammy recitava: “C’era una volta un bambino che tutto quello che mangiava lo metteva in un panino. Ora quel bambino è cresciuto e per la sua voce è conosciuto. Se prova di coraggio dimostrerai fidati che non te ne pentirai!” Ora Sammy vuole assolutamente conoscere chi sia questa ammiratrice segreta; non resta quindi che attendere le puntate successive per scoprirne nuovi risvolti.