U&D, Giovanna ha fatto la sua scelta: Sammy le ha detto un si molto particolare

A “Uomini e Donne” è andata in scena la scelta più anomala di tutta la storia della trasmissione e questa scelta è toccata alla tronista Giovanna Abate. In uno studio orfano del suo pubblico, con la presenza di dame e cavalieri del trono over, senza il famoso trono rosso, ma soprattutto con guanti e mascherine da indossare, Giovanna – come già si vociferava e come tutti si aspettavano – ha scelto Sammy Hassan e il corteggiatore, contro il pronostico delle ultime settimane, le ha risposto di sì.

Il Coronavirus ha senza dubbio fatto la sua parte e così una Giovanna vestita di rosso è arrivata in trasmissione e Maria De Filippi ha annunciato che era pronta per fare la sua scelta. In studio sono entrati Davide Basolo e Sammy, pronti a contendersi il cuore della bella tronista romana e così dopo aver visto i momenti più belli vissuti con entrambi e le ultime esterne, la De Filippi ha invitato i due corteggiatori ad abbandonare la trasmissione.

In studio Giovanna ha tenuto a ringraziare Maria, chiedendole di indossare i guanti per poterle toccare le mani, dopodiché sono arrivate le famose due poltrone rosse della scelta e la Abate ha deciso di parlare prima con Davide. Ripercorrendo il loro percorso, la giovane ha tenuto a ringraziare il suo corteggiatore aggiungendo però che non era la sua scelta.

Davide ha espresso solo parole belle nei riguardi di Giovanna e una volta fuori dallo studio, non ha trattenuto le lacrime dal dispiacere. E’ stato poi il momento di Sammy e lì la Abate si è completamente sciolta, dapprima gli ha fatto un discorso intenso e poi gli ha confessato che lui era la sua scelta: “Da tutti gli organi del mondo, la mia scelta sei e sarai sempre tu“.

Hassan ha risposto facendo alla tronista un discorso e dicendole no, Giovanna si è infervorata e ha attaccato la sua scelta andando su tutte le furie. Sammy è uscito dallo studio e Tina è intervenuta asserendo che secondo lei era uno scherzo e che presto lui sarebbe tornato con dei fiori in mano. La De Filippi ha chiesto alla tronista come stesse e lei si è detta convinta di tutto ciò che ha vissuto con lui e del fatto che le avrebbe detto si nonostante tutto.

Maria ha chiesto a Tina di salutare e ha poi mandato in onda il filmato dei saluti e così è partito un video di Giovanna e Sammy e finalmente il ragazzo le ha detto sì, è partita la consueta musica, petali rossi e lui è sceso dalla scala con tanto di fiori, così come Tina aveva predetto. I due hanno ballato, si sono abbracciati e baciati attraverso la mascherina.