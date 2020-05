U&D, la scelta di Giovanna Abate e la consapevolezza di Sammy

Si avvicina sempre di più il giorno in cui la tronista Giovanna Abate dovrà fare la sua scelta. Tante sono le ipotesi, ma alla fine molti affermano che in fin dei conti la Abate sceglierà il ragazzo che sin dal primo giorno ha saputo come conquistarla, si parla di Sammy Hassan. Il ragazzo infatti, in una recente intervista a “Uomini e Donne Magazine“, si dichiara consapevole di tale ipotesi.

Sammy infatti afferma che è ben consapevole che la Abate potrebbe scegliere proprio lui, questo non lo nega, ma afferma anche che la sua risposta potrebbe anche essere negativa, niente è dato per scontato. La motivazione di ciò appare semplice per Sammy; secondo il ragazzo infatti, nonostante anch’egli provi forti sentimenti per Giovanna, resta comunque il fatto che tra i due regnano molti attriti, molte difficoltà, spesso difficili da superare.

Sammy dichiara a tal proposito: “È uno di quei rapporti passionali dove le discussioni fanno parte di un meccanismo che, alla lunga, potrebbe non portare a nulla di buono“, sembra infatti che i due ragazzi fanno un passo avanti e due indietro. In effetti c’è da dire che questo rapporto fatto di conflitti e incomprensioni è nato nel momento in cui è ripreso il programma “Uomini e Donne” dopo il momento di chiusura dettato dal lockdown.

Prima della sospensione del programma tra i due ragazzi la relazione procedeva nel migliore dei modi, sia Sammy che Giovanna si dichiaravano fortemente interessati l’uno dell’altra. Oggi qualcosa è cambiato, come se il periodo trascorso abbia frenato il sentimento che stavo nascendo tra i due.

In ultimo Sammy dichiara se farà o meno conoscere suo figlio a Giovanna subito o se preferirà attendere un po’ di tempo: “Subito non è proprio esatto. La felicità di mio figlio è al primo posto e voglio preservarlo da tutto ciò che c’è fuori: vorrei dargli equilibrio e stabilità“, ha dichiarato il corteggiatore della Abate.