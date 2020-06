Uomini e Donne, la scelta di Giovanna Abate sarebbe ricaduta su Sammy Hassan

Nella giornata del 3 giugno, come riportato da “Il Vicolo delle News“, ci sono state delle nuove registrazioni di “Uomini e Donne”, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A quanto risulta al blog, gli autori si sono concentrati soprattutto sulla scelta di Giovanna Abate.

Al sito de “Il Vicolo delle News”, anche se non ne sono sicuri al 100%, risulta che Giovanna Abate abbia deciso di uscire dalla trasmissione con Sammy Hassan: “Non si è sentita di andare controcuore e alla fine ha scelto quello che l’aveva colpita dall’inizio. Ma veniamo alla parte più interessante: Sammy ha detto sì o no? Ebbene contro ogni pronostico il romano ha detto: “‘Sì proviamo’”.

A dirla tutta la scelta non sembra cogliere di sorpresa i fan di “Uomini e Donne“, poiché Giovanna non ha mai nascosto di essere molto presa da Sammy. Le cose però si sono complicate nell’ultimo periodo, quando la sempre informata Deianira Marzano ha svelato su Instagram che lui avrebbe avuto un breve flirt con Lidia Vella terminato solamente a causa delle svariate intromissioni dell’ex moglie del romano.

Giovanna Abate è stata una delle poche ad aver attirato l’attenzione del pubblico, grazie soprattutto alla figura misteriosa dell’Alchimista, rivelato essere Davide Basolo. Infatti, nonostante sia venuto in netto ritardo rispetto a Sammy, sembrava aver capovolto i sentimenti di Giovanna. Ma nonostante un corteggiamento quasi perfetto, la tronista opta per Hassan.

Su Twitter il nome di Sammy arriva immediatamente in tendenza, ma non tutti sono felici per la loro storia d’amore: “Giovanna ha scelto Sammy. Una delle scelte più facili da intuire e al tempo stesso, una coppia che non durerà a lungo. Entrambi due pesantoni del cavolo! Giovanna a quanto pare è quella che cade ai piedi dello stronzo e poi si lamenta se le spezza il cuore”.