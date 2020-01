U&D over, Valentina racconta il dramma legato alla scomparsa della sorella e rivela: "David è l’unico che mi ha capita"

Siamo abituati a vederla forte, decisa, a tratti anche aggressiva, ma dietro i comportamenti di Valentina Autiero, dama del trono over di “Uomini e Donne“, si nasconde una corazza dovuta alle sofferenze che nella vita ha patito. In trasmissione non ha peli sulla lingua e spesso i suoi modi di fare allontanano gli uomini, difatti dopo svariate conoscenze non ha mai dato vita ad una vera e propria storia d’amore.

L’ultimo cavaliere con il quale ha intrapreso una conoscenza, finita poi in malo modo, è stato Erik, il quale ha deciso di interrompere la frequentazione a causa di un momento di sconforto vissuto dalla Autiero. Oggi Valentina è pronta a voltare pagina e ha rilasciato un’intervista al settimanale “Uomini e Donne Magazine“, il giornale dedicato al talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi.

Valentina ha raccontato il suo arrivo in trasmissione, confessando come cinque anni fa un suo amico fece domanda, perchè temeva che a causa del suo carattere la donna potesse rimanere sola. Allora fu contattata, ma Valentina decise di declinare l’invito della redazione in quanto frequentava già un ragazzo. Le cose poi non andarono a buon fine e Valentina decise di provarci.

Ha inoltre rivelato i drammi che l’hanno colpita fin da quando era solo una bambina, raccontando di fatto il motivo della sua corazza. Ha confessato di aver perso sua sorella gemella quando aveva dieci anni e suo padre quando ne aveva venti. Le sue parole sono state forti e intense: “Ho perso mia sorella quando avevo dieci anni. Aveva sei anni quando si è ammalata. E’ stata ricoverata a da allora non è più uscita. Sono stati quattro anni molto duri“.

La malattia di suo padre invece, l’ha presa con rabbia e ha aggiunto che per fortuna ha sofferto solo pochi mesi. In merito ai corteggiatori che ha avuto in questi anni, Valentina ricorda David Scarantino (quest’ultimo ebbe una relazione, poi naufragata, con la dama Cristina, difatti i due parteciparono anche a “Temptation Island“), asserendo che si tratta dell’unico uomo che realmente l’ha compresa e che si è ritrovata a pensare ancora mesi dopo l’interruzione della frequentazione.

In merito a David, Valentina ha confessato: “David è stato l’unica persona che mi ha colpita in questi anni, e mi ha anche capita. Ha continuato a piacermi anche dopo diversi mesi“. Ha raccontato inoltre che se tornasse indietro rifarebbe tutto quanto, eccetto l’essere severa con se stessa. Insomma sono confessioni davvero forti quelle di Valentina, la quale si è messa a nudo a 360 gradi nella sua intervista e ha rivelato i lati più intimi e personali della sua vita. Che stia pensando di richiamare David in trasmissione? Non resta che attendere eventuali sviluppi.