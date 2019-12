Uomini e Donne over, Valentina Autiero in crisi dopo l’ennesima delusione e bersagliata sul web

La dama Valentina Autiero è da qualche anno presenza costante nel trono over di “Uomini e Donne“. Nel talk show dei sentimenti, condotto da Maria De Filippi, Valentina è stata la protagonista di diverse frequentazioni, ma nessuna di queste è mai andata a buon fine. In questi anni, con gli uomini la conoscenza si è interrotta più o meno bruscamente e ancora oggi la donna appare single.

Indubbiamente il suo carattere irriverente e a tratti aggressivo è una caratteristica che gli uomini tengono in considerazione, difatti spesso la donna ha avuto comportamenti in studio che l’hanno portata a tirare fuori il peggio di sè. Non sono però mai mancati nemmeno i momenti in cui ha mostrato tutta la propria fragilità, mettendosi a nudo a 360°.

E proprio l’ennesima delusione è giunta per Valentina durante l’ultima registrazione del trono over. Difatti grazie alle anticipazioni emerse, abbiamo appreso che Erik, il cavaliere che frequentava, ha deciso di chiudere con lei, e la Autiero è esplosa in un pianto che l’ha portata a domandarsi perchè a quaranta anni non abbia ancora trovato l’uomo giusto.

Dopo l’uscita delle anticipazioni, il web è insorto proprio contro Valentina e gli haters hanno preso di mira la donna. Attraverso il suo profilo Instagram, la Autiero ha postato una fotografia che inneggia all’amore, ma i commenti che hanno seguito il post, non sono stati proprio dei migliori, difatti è stato scritto: “Ma è stata scaricata ancora?“.

Il commento ha scatenato la reazione di Valentina, la quale ha risposto per le rime: “Scaricata, che bella parola, complimenti“. I commenti poco carini si sono sprecati e addirittura c’è stato chi l’ha paragonata a Gemma, scrivendo: “Deve imparare a dosare, perchè le persone le fa scappare. Tutti le vanno bene, non è che sia diversa da Gemma“.

Insomma Valentina è stata davvero bersagliata dal web, è stata etichettata come una persona pesante e tanti dei commenti in questione sono arrivati soprattutto da donne. A volte, in questi casi, ci si sente più feriti nell’orgoglio e chissà che queste critiche non possano trasformarsi in critiche costruttive per Valentina e portino la donna a decidere di invertire la rotta.