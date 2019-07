Temptation Island, David e Cristina si lasciano: "Era più interessata al programma che a me"

David Scarantino e Cristina Incorvaia hanno partecipato al trono over di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La dama, in realtà, ha partecipato alla trasmissione già nel 2011 come corteggiatrice di Alessio Lo Passo.

Con David Scarantino invece la dama sembrava aver trovato una certa serenità, seppure il loro percorso a Uomini e Donne non era stato privo di problemi. La coppia però ha deciso di partecipare all’ultima edizione di Temptation Island, con l’obbiettivo di testare il loro amore. Tuttavia, le cose non sono andate nel migliore dei modi.

David Scarantino e Cristina Incorvaia si lasciano dopo un mese

Inizialmente, durante il falò di confronto chiamato da David prima dei 21 giorni, la coppia è uscita insieme, nonostante i numerosi dubbi da parte di lei. Come abbiamo potuto notare dalla puntata speciale del 30 luglio però la loro relazione, dopo essere usciti dal resort di Is Morus Relais, non è andata nel migliore dei modi.

Avevamo già anticipato una crisi tra i due e la conferma è arrivata nello speciale di Temptation Island. Cristina Incorvaia va da Filippo Bisciglia senza essere accompagnata da David Scarantino: “È stato tutto molto repentino. Dopo il falò, ha cominciato ad avere un atteggiamento che, al falò, non aveva. Ha cominciato ad attaccarmi subito e io sono fuggita. David è un narcisista, non sa amare. Ancora non mi ha ridato le mie cose che si trovano a casa sua”.

La versione dei fatti di David Scarantino è molto diversa, e lancia anche delle dure accuse nei confronti della sua ex fidanzata: “Dopo il falò, abbiamo avuto un confronto. Lei si è sentita costretta a fare questo falò perché, a suo dire, non aveva fatto nulla di male. Era più interessata a Temptation Island che a noi”. Infine, dichiara che ha ancora degli oggetti di Cristina in casa che è pronto a dare quando lei vuole.