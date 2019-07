Temptation Island, Cristina e David si sono lasciati dopo l’uscita dal reality: l’indiscrezione

David Scarantino e Cristina Incorvaia si sono conosciuti al trono over di “Uomini e Donne” e hanno deciso di uscire insieme dalla trasmissione per iniziare una relazione. Dopo pochi mesi, hanno voluto testare il loro amore sull’isola delle tentazioni partecipando a Temptation Island.

Sembrava che la coppia fosse riuscita a superare brillantemente la difficile prova a cui si era voluta sottoporre, ma qualcosa è andato storto tra di loro e tutto potrebbe essere finito. A lanciare questa indiscrezione è stata un’utente attraverso il suo profilo Twitter e subito il cinguettio è diventato assordante.

La testimone dice di conoscere David, in quanto sarebbe un suo vicino di casa e entrambi frequentano la stessa palestra. Sostiene, inoltre, che l’ex cavaliere di Uomini e Donne sia distrutto dal dolore e molto provato per la fine della relazione, da ciò si potrebbe dedurre che a mettere la parola fine sia stata Cristina.

La ragazza, ricordiamo, che è arrivata al falò di Temptation Island con ancora molti dubbi da risolvere, aveva rivelato che David era troppo possessivo e voleva sempre imporre il suo pensiero, ad esempio quando si lamentava con lei perché passava troppo tempo fuori con il suo cane.

La testimonianza su David Scarantino e Cristina Incorvaia

Voci che verrebbero confermate anche dalla vicina di casa che, in un tweet, scrive in risposta ad alcuni utenti che commentano la situazione: “Si. Peccato che DAVID abiti dietro casa mia e da circa 1 mese sia un uomo single e distrutto! Lei se nè andata” e poi aggiunge: “Lui in palestra piange ogni giorno! È un uomo distrutto. Ma fino ad oggi per contratto non poteva dire nulla a riguardo”.

Nessuna conferma, ma nemmeno smentita, è arrivata dai diretti interessati che forse stanno aspettando il via libera dalla produzione del programma, per potersi esprimere a riguardo. Vedremo cosa succederà a settembre, quando Maria De Filippi farà il punto della situazione e rivelerà con sicurezza cosa sia successo alle varie coppie in gioco.