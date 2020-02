U&D over, Riccardo rompe il silenzio e fa una romantica dichiarazione social alla sua Ida

Tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano le cose non sono mai state semplici. La coppia, che si è conosciuta e innamorata nel trono over di “Uomini e Donne“, ha da sempre vissuto una storia d’amore intensa sì, ma al contempo tormentata. Gli ultimi avvenimenti hanno fatto ben sperare che finalmente la strada verso la felicità fosse stata intrapresa e invece, ancora una volta, qualcosa si sarebbe incrinato, salvo poi lanciare un nuovo segnale positivo.

Andando con ordine, dopo aver lasciato insieme la trasmissione a seguito della proposta di matrimonio di Riccardo, poi accettata da Ida, la coppia si è sempre mostrata felice e innamorata sui social, salvo poi assistere ad una battuta d’arresto. Difatti durante la registrazione del trono over, che si è tenuta lo scorso 30 gennaio, Ida è tornata in trasmissione per partecipare alla sfilata e alla domanda su come andassero le cose con Riccardo, si è sciolta in un pianto disperato, senza rispondere nè spiegare.

Tutti hanno subito pensato che le cose tra i due innamorati non andassero per il verso giusto e un indizio a favore è stato il fatto che Riccardo sarebbe ufficialmente entrato a far parte dell’agenzia dello spettacolo di Pamela Perricciolo. Guarnieri dal canto suo è sempre stato in silenzio e per la prima volta, in queste ore, è finalmente uscito allo scoperto.

Dapprima Riccardo ha smentito l’opposizione di Ida al suo nuovo lavoro e poi dopo che sul web, le fanpage dedicate alla coppia sono insorte, attaccando Guarnieri e la sua scelta professionale, il bel pugliese ha deciso di rescindere il contratto con l’agenzia di spettacolo. Ma la nota più dolce riguarda la doppia dedica che Riccardo ha fatto sui social ad Ida.

Attraverso il suo profilo Instagram, Guarnieri ha dapprima pubblicato una storia che mostrava una sua foto in bianco e nero e in sottofondo la canzone “Scelgo ancora te” di Giorgia. In particolare ad essere messa in risalto è stata la frase: “Che si cade in due e in due ci si rialza sempre, tra mille rimpianti ed il perdono, io scelgo te“.

A distanza di qualche ora, Riccardo è definitivamente uscito allo scoperto e ha postato uno scatto che lo ritrae insieme ad Ida, felici e sorridenti, foto risalente allo scorso capodanno, accompagnata dalla didascalia: “Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce” e ha poi taggato la Platano.

Ida dal canto suo è rimasta in silenzio. Alcune voci vorrebbero Riccardo a Brescia (paese nel quale Ida vive) in queste ore, ma le uniche storie Instagram pubblicate dalla Platano la ritraggono unicamente in compagnia di Samuele, suo figlio. Che tra i due piccioncini sia in corso l’ennesimo riavvicinamento? Ciò che è certo è che Riccardo si sta attivando per riconquistare la sua amata.