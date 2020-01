Uomini e Donne over, anticipazioni: Gemma Galgani chiude con Emanuele, Ida piange per Riccardo

Giovedì 30 gennaio 2020 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono over. Come di consueto ormai si è iniziato con la dama torinese Gemma Galgani, di cui si è visto un filmato relativo ad uno sfogo avvenuto al termine dell’ultima puntata, dove la dama appare molto felice del fatto di aver ballato con i ballerini del talent show “Amici”.

Ma non è tutto, perché dietro le quinte Gemma è tornata nuovamente ad attaccare Tina, lagnandosi del suo comportamento e delle allusioni fatte in puntata circa i suoi ex. Inutile negarlo, Gemma – suo malgrado – è diventata la vera protagonista di Uomini e Donne, e la Cipollari tende sempre a parlare della torinese per sfruttare la popolarità di Gemma.

Gemma liquida Emanuele, Ida piange per Riccardo

Dopo la parentesi Tina, Gemma ha raccontato come sono andate le cose con Emanuele, che sicuramente l’ha stimolata da un certo punto di vista, ma è anche vero che non gli è piaciuto del cavaliere il fatto che voglia andare al sodo senza perdere tempo. Gemma, si sa, è molto romantica ed ha bisogno dei suoi tempi, ma soprattutto ama essere corteggiata, in modo elegante e intrigante.

Se con Juan Luis e Jean Pierre, Gemma ha dovuto penare per avere un bacio, certo non si può dire la stessa cosa con Emanuele, con cui la dama si è incontrata la sera precedente alla registrazione di puntata. Tra i due ci son state molte effusioni, anche molti baci, tra i quali uno piuttosto “umido”, che però non ha incontrato il gradimento della dama.

Emanele ha fatto delle allusioni circa la focosità che c’è stata tra i due durante il loro incontro, dando così la possibilità a Tina di fare le sue battute sarcastiche. La bionda ed irriverente opinionista ha infatti detto che quando il nuovo cavaliere è entrato in studio, Gemma gli avrebbe guardato solo le parti intime.

Maria ha chiesto a Gemma se vuole proseguire con la conoscenza di Emanuele, ma la dama rifiuta di continuare a frequentarlo, avendo capito di non provare praticamente nulla per lui. La decisione della Galgani ha creato il caos in studio. La dama ha inoltre rivelato che, stando a quanto rivelatole dal cavaliere, Emanuele avrebbe avuto relazioni con donne molto più giovani di lei, quindi adesso Gemma non capisce per quale motivo Emanuele si sia interessato ad una settantenne.

Tina, sempre pronta ad andare contro Gemma, ha proposto di far arrivare in studio tutti gli ex della torinese, per raccontare com’è stata la relazione con la Galgani. Tra i protagonisti della nuova registrazione di Uomini e Donne ci sono stati anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che dopo anni di tira e molla avevano deciso di uscire insieme dal programma.

Sembra però che per loro non ci sono proprio belle notizie. La Platano è tornata in studio per la sfilata, ma alla domanda come andassero le cose con Riccardo, la dama ha preferito non rispondere, per poi lasciarsi andare al pianto. Insomma, tutto lascerebbe intendere che i due continuano ad avere problemi e che presto li ritorveremo in studio per un nuovo faccia a faccia.