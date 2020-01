Uomini e Donne, nuovo attacco di Tina contro Gemma: "Cerchi solo un uomo con cui sollazzarti la sera"

La penultima puntata di fine settimana di Uomini e Donne, dedicata interamente ai senior, parte con un filmato che mostra la discussione tra Tina e Gemma circa i ritocchini; secondo l’opinionista non ci sono dubbi sul fatto che la Galgani si sia rifatta, mentre la torinese rigetta ogni accusa, ammettendo solo di avere rifatto i denti.

Dopo la pausa del ballo, si è ripresentata l’occasione per un nuovo scontro tra la bionda ed irriverente opinionista e la protagonsita indiscussa del parterre femminile, che durante il ballo ha avuto modo di conoscere meglio il nuovo cavaliere, Sandro, che secondo Gemma assomiglia molto al famoso attore americano Brad Pritt.

Nuovo attacco di Tina a Gemma

Gemma sembra molto contenta di aver approfondito la conoscenza con il nuovo cavaliere che, come ha prontamente fatto notare Tina Cipollari, ha circa 20 anni di meno della Galgani. Più di una volta Tina ha sottolineato il fatto che la Galgani, stranamente, tende a scartare semrpe i suoi coetanei, mentre mira a conoscere principalmente quelli molto più giovani di lei.

Il look della dama torinese si è molto affinato nel corso degli anni, anche se il suo desiderio di trovare l’amore vero non è mai mutato con il tempo. Nel corso della puntata del 30 gennaio 2020 Tina e Gemma litigano per Sandro. Per l’irriverente opinoinista Sandro non sembra affatto a Brad Pitt, quindi chiosando ha detto a Gemma: “Se lui sembra Brad Pritt, tu sembri Sharon Stone“.

Tina punta il dito ancora una volta contro Gemma e contro i suoi tentativi di approcciare sempre uomini più giovani di lei, quindi ha aggiunto: “Sei fuori di capoccia” – per poi passare all’attacco finale dicendo – “Cerchi solo un uomo giovane con cui sollazzarti la sera ma non ci riesci perché chi ti vuole?!“.

Tina non manca occasione per gettare discredito contro la sua acerrima nemica, che successivamente si è commossa riguardando un rvm con un escursus dei momenti più belli che ha passato in trasmissione, che per lei ormai è diventata quasi una seconda casa.