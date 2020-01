Uomini e Donne, scontro acceso tra Veronica e Armando

Nel dating show di Maria De Filippi i protagonisti assoluti del trono over sono le dame e i cavalieri. In particolare, nell’ultimo periodo, il napoletano Armando Incarnato ha avuto da ridire soprattutto nei riguardi di alcune corteggiatrici che avrebbero, a suo dire, sbagliato nei suoi confronti. Lo scontro più acceso si è verificato nella puntata odierna con la dama Veronica e il cavaliere si è scagliato nei suoi confronti con questi toni: “Sei finta e falsa”.

Tali parole sarebbero venute fuori soprattutto in seguito ad un’eventuale uscita con la dama Roberta. Veronica, messa al corrente da un altro cavaliere, sarebbe venuta a conoscenza di particolari intimi tra Armando e la dama campana. Tali discussioni sono emerse perché l’interesse della romana dalla chioma biondo platino nei riguardi del cavaliere è davvero molto intenso.

Gianni Sperti ha evidenziato come Veronica abbia deciso di chiudere definitivamente ogni tipo di frequentazione con l’Incarnato. Un rapporto che, dopo l’incontro in puntata con l’ex fidanzata della scorsa settimana, si era già incrinato per delle verità che sembravano essere fuoriuscite del tutto. Sembra davvero che quindi, tra i due, la storia si sia interrotta senza margini di ripensamento per divergenze caratteriali.

Scontro tra dame

Nella puntata di mercoledì di Uomini e Donne, lo scontro tra Armando Incarnato e Veronica non ha fatto altro che accendere un clima già di per sè surriscaldato. In particolare, al centro studio, si è verificato un confronto tra Barbara e il suo corteggiatore Marcello. L’insegnante, notando alcuni aspetti, ha fatto notare come l’abbigliamento del cavaliere sia molto perfettino asserendo le seguenti parole: “Mette la camicia nelle mutande e abbina tutti i calzini”.

Ad attaccare Barbara e le sue affermazioni ci han pensato Gemma Galgani e la dama Valentina. Le due hanno evidenziato come le lamentele della lombarda siano del tutto infondate e prive di reali fondamenta.