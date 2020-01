Uomini e Donne, Gianni Sperti attacca Barbara De Santi: "Sei più finta dei soldi del Monopoli"

Nella puntata del 28 gennaio 2020 di Uomini e Donne – dedicata interamente al Trono Over – si è assistito ad un vero e proprio colpo di scena, i cui protagonisti sono stati Barbara De Santi e l’afascinante cavaliere romano Marcello, che fino a qualche settimana fa si pregiava di corteggiare la torinese Gemma Galgani.

Con grande sorpresa di tutti, Barbara e Marcello sono usciti insieme, anche se la loro frequentazione non ha convinto l’opinionista Gianni Sperti, che ha lanciato più di una frecciatina al vetriolo alla dama. Stando a quanto rivelato dal cavaliere e dalla dama in studio, i due avrebbero cenato in un noto ristorante nei pressi di Ponte Milvio.

I dubbi di Gianni Sperti su Barbara De Santi

Il commento caustico e sprezzante di Gianni Sperti non è tardato ad arrivare, in tal senso le sue parole: “Sei più finta dei soldi del Monopoli” – ha detto l’opinionista alla dama bresciana, per poi aggiungere – “Vuoi creare chissà che scoop per dare fastidio agli altri“. La professoressa è stata messa in ombra dalle ultime vicende amorose della Galgani, ma anche delle storie di Armando con Roberta e Veronica.

Marcello è sicuramente un uomo molto attraente ed interessante, anche se ha sicuramente qualche anno in più della De Santi, un ostacolo sicuramente per la De Santi, ma anche il fatto che il cavaliere abbia il vizio del fumo potrebbe far desistere Barbara dal proseguire con questa requentazione.

Sia Gemma che Anna hanno rinunciato a frequentare il cavaliere, che però non si dà per vinto e continua a contattare altre dame del parterre femminile. Gemma ha chiesto alla De Santi con quale macchina fosse andato a prenderla Marcello; la professoressa ha replicato che il cavaliere è arrivato all’appuntamento con una Porche.

Dopo aver appreso questo, per Gianni non ci sono stati più dubbi sul perché la bresciana abbia incominciato a nutrire interesse per Marcello. Per Barbara ovviamente queste sono solo delle polemiche sterili, infatti lei ha sempre fatto capire le proprie intenzioni in tempi molto rapidi, senza far perdere tempo o tirarla per le lunghe per avere i riflettori sempre puntati, insomma, un modo come un altro per lancciare ancora una frecciatina contro la sua rivale di parterre, Gemma Galgani.