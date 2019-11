Uomini e Donne, Armando Incarnato sorprende facendo una proposta a Barbara De Santi

Armando Incarnato, protagonista del paterre maschile del Trono Over, è tornato a ar discutere per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista a “Uomini e Donne magazine”, dove è tornato a parlare del duro confronto avuto con Ida e Riccardo durante l’ultima puntata del programma, ma anche sorpreso con una clamorosa proposta nei confronti di Barbara De Santi.

Il dating show dedicato agli over continua, puntata dopo puntata, a macercare ascolti sempre più significativi, testimonanza del grande seguito di telespettatori che può vantare il programma, che deve molto alle gag tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama torinese – sempre in cerca dell’anima gemella – Gemma Galgani.

Armando invita a cena Barbara De Santi

Tra i protagonisti emergenti del cast di Uomini e Donne Over c’è anche Armando Incarnato, il giovane napoletano che per recentemente ha lanciato delle insinuazioni non da poco nei confronti della parrucchiera bresciana, tali da suscitare l’ira di Gianni e Tina, ma anche del web, che non ha gradito la caduta di stile del cavaliere.

Nel corso dell’ultima puntata Armando ha avuto a che dire anche con la professoressa Barbara De Santi, a cui – tramite le pagine del magazine della trasmissione – ha lanciato un invito inaspettato: “La inviterei a cena solo per farle capire come sono davvero. Mi ha definito un uomo violento nonostante tutte le donne con cui sono uscito hanno dichiarato di essersi trovate bene con me“.

Il napoletano approitta del magazine per attaccare anche Tina Cipollari dicendo: “Sono stanco delle accuse“. L’opinionista, si sa, non le manda certo a dire, infatti nell’ultima puntata del programma ha riferito di alcuni rumors sempre più insistenti sul napoletano – che lo vedrebbero fidanzatissimo all’esterno del programma -.

Armando approfitta quindi dell’intervista per chiarire che se avesse una relazioni fuori non avrebbe potuto raccontare delle conoscenze fatte. Infatti, secondo lui, nessuna donna con un minimo di dignità potrebbe mai stare con una persona che farebbe una cosa del genere. Il cavaliere ha poi voluto parlare anche di Sossio, che definisce un uomo fortunato.

Per evitare tensioni non ha mandato alcun messaggio a Ursula per la nascita della piccola Bianca, anche se l’affetto per la dama rimane, tanto che il cavaliere le augura ogni bene.