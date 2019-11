Uomini e Donne Over, Karina Cascella sostiene Gemma Galgani e attacca Barbara De Santi

La popolare dama del Trono Over Gemma Galgani al Trono Over non sembra riuscire a stare in pace neanche quando arriva per lei un nuovo pretendente che lee piace e che le fa passare tutte le delusioni provate in passato. Il nuovo arrivato Juan Luis Ciano sembra abbia colpito però non solo la torinese, ma anche l’opinionista Tina Cipollari e la dama Barbara De Santi, a cui non ha potuto negare un ballo.

Anche Barbara De Santi si sta intruolando nel rapporto tra Gemma e l’affascinante italo-venezuelano? Inutile negare il fatto che l’entrata di Ciano a Uomini e Donne Trono over ha rotto i precedenti equilibri e creati dei nuovi. Dopo Tina, anche Barbara, appassionata di danze latino-americane, ha ritenuto di dover provare le abilità del venezuelano, che oltre al canto sembra cavarsela molto bene anche con il ballo.

Karina Cascella difende Gemma e attacca Barbara

Se già Gemma aveva accettato mal volentieri la richiesta di Tina di ballare con Juan Luis, nel corso dell’ultima puntata, dopo la richiesta della professoressa De Santi, è andata su tutte le furie. Juan Luis ha accettato la proposta di Barbara per educazione, dunque, e non per altro. Se Tina può insinuarsi nel rapporto tra il venezuelano e la torinese solo per gioco, cosa diversa invece può essere per la De Santi.

A sostenere le posizioni di Gemma è stata anche un volto noto di Uomini e Donne, cioè Karina Cascella, che non manca di vedere una puntata del programma che l’ha lanciata e fatta conoscere in tv. Nel commetare l’ultima puntata su Instagram la Cascella ha dichiarato: “Scusate ma è vero. Cioè ora va bene tutto ma povera Gemma… Tina gioca lo fa per provocarla come fa sempre con tutti quelli con cui esce Gemma” – quindi l’affondo contro la De Santi – “Ma Barbara è proprio una str**za“.

La bella opinionista di Barbara D’Urso non le manda certo a dire, e ora ci si attende la replica di Barbara De Santi, altrettanto nota all’interno del parterre femminile di Uomini e Donne Trono Over per il suo carattere schietto e spigoloso.