U&D over: paura per Roberta Di Padua, a suo carico minacce pesanti da parte del web

Roberta Di Padua è una delle dame più apprezzate del parterre femminile del trono over di “Uomini e Donne“. Nonostante sia in trasmissione da qualche anno non ha mai trovato l’uomo giusto, ha subito diverse delusioni da parte prima dell’ex cavaliere Gianluca e poi da parte di Riccardo, il quale dopo una breve parentesi con la Di Padua è tornato tra le braccia del suo amore Ida.

Roberta si è sempre mostrata forte e decisa, senza peli sulla lingua e soprattutto senza mai sottostare a nessun uomo. Lo scorso anno è stata la causa che portò alla fine della relazione tra Pamela Barretta e Stefano Torrese, dato che svelò tutti gli scheletri nell’armadio dell’uomo, confessando che l’aveva contattata e portando di fatto Pamela ad aprire gli occhi.

Quest’anno si è lanciata nella conoscenza con il cavaliere Armando Incarnato e anche con lui le cose non sono andate per il verso giusto. In puntata a più riprese i due si accusano a vicenda e spesso creano dei siparietti davvero interessanti, caratterizzati da liti e discussioni forti. Il suo atteggiamento le ha fatto guadagnare la stima dell’opinionista Gianni Sperti e di gran parte del pubblico.

Non tutti però sono a favore di Roberta e la dama di recente ha svelato di essere vittima di minacce pesanti e comportamenti gravi da parte di alcuni utenti del web. Dopo l’ennesima accusa grave, la Di Padua ha deciso di denunciare la cosa attraverso il proprio profilo Instagram, pubblicando le chat incriminate e denunciando i fatti alle forze dell’ordine.

Le minacce sono nate a seguito delle ultime liti avvenute con Armando e naturalmente sono anonime. I messaggi parlano chiaro: “Se ero al posto di Armando ti davo uno schiaffone, ti facevo fare le capriole“. Ciò ha portato Roberta a rendere pubblico il tutto: “Ho deciso di denunciare perchè, se denunci uno ne denunci tanti, se punisci uno ne punisci tanti”.

Il gesto di Roberta ha riscosso però anche molta solidarietà da parte del web, difatti diversi sono stati i messaggi di vicinanza che le sono arrivati. Insomma la forza e il coraggio della dama non viene fuori solo in trasmissione, ma anche nella vita reale e il fatto che abbia deciso di denunciare chi la minaccia ne è la prova tangibile.