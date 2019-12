Uomini e Donne trono over, Gianni Sperti attacca Armando Incarnato: " Hai qualcosa da nascondere…"

Sono volate parole pesanti tra l’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti e l’affascinante Armando Incarnato. Il motivo sembrerebbe ricondursi alla poca fiducia che quest’ultimo ispira, dopo la decisione del cavaliere di interrompere la conoscenza di Veronica Ursida, l’opinionista ha accusato Armando di non dire la verità.

La teoria portata avanti da Sperti è che il cavaliere di origini Napoletane, non è interessato a rivelare quello che succede tra lui e le sue corteggiatrici quando ormai si conoscono da settimane. Le parole dell’opinionista sono state molto chiare: “A me chi lo dice che è vero quello che dici?”. Non ha tardato la risposta di Armando che ha dichiarato: “Con Ida ho nascosto? Con Roberta ho nascosto?”, sostenendo di non aver mai avuto nulla da nascondere.

Le giustificazioni di Incarnato però non sono state sufficienti a convincere Gianni che preferisce prendere le difese della dama Veronica, che ha ormai deciso che è arrivata l’ora di prendere le dovute distanze dal cavaliere.

Quello che possiamo dire con certezza è che Armando e Veronica hanno deciso di non continuare la loro frequentazione, i motivi che li hanno portati a questa decisione rimangono ancora per gli appassionati un mistero vero e proprio. La dama Veronica non è riuscita a non esternare l’odio che prova per Armando che sembrerebbe averla sedotta e poi abbandonata.

Armando dopo aver dichiarato pubblicamente di essere molto interessato alla loro conoscenza ha deciso che si dovevano dire addio, e che avrebbero dovuto essere pronti alla conoscenza di nuove persone. Il dialogo è stato il punto debole della loro relazione, e i silenzi tra i due non fanno che incuriosire il pubblico di Maria De Filippi che ormai è convinto che ci sia stato molto di più di un semplice bacio. Cosa ci sia stato tra i due ex amanti per ora è qualcosa che non ci è dato a sapere, aspettiamo futuri aggiornamenti riguardo la coppia più chiacchierata.