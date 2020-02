U&D over, nuovo tassello alla crisi tra Ida e Riccardo. Guarnieri entra nell’agenzia di Pamela Perricciolo

Un nuovo tassello si aggiunge alla crisi di coppia che Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno vivendo in questo periodo. Andando con ordine, la dama del trono over di “Uomini e Donne” durante la registrazione del 30 gennaio è tornata in trasmissione per partecipare alla sfilata delle donne e lì, alla domanda su come andasse la storia con Riccardo, Ida ha iniziato a piangere senza rispondere.

La reazione della Platano ha portato a comprendere che non fosse tutto rose e fiori tra lei e Guarnieri. Ancor prima della presenza a “Uomini e Donne” si era intuito che qualcosa non andava per il verso giusto, perchè Ida si era mostrata abbastanza triste e malinconica sui social. Un nuovo indizio però è uscito fuori, ovvero Riccardo farà parte dell’agenzia di spettacolo “Dreaming Management“.

Si tratta dell’agenzia di Pamela Perricciolo, una delle protagoniste della vicenda Mark Caltagirone. Mentre la pagina Instagram ufficiale dell’agenzia ha postato la foto di Riccardo e ha annunciato il suo imminente arrivo, Ida dal canto suo, attraverso una storia Instagram, ha fatto sapere ai suoi followers di essere molto giù di morale e ha poi postato la canzone di Vasco Rossi, “Un senso“, mettendo in risalto la frase “domani arriverà“.

Tutto ciò porta a pensare che la Platano non ha gradito la scelta professionale del compagno, scelta che inevitabilmente lo porterà ad essere a stretto contatto con altre donne, e Ida si sa è molto gelosa. D’altronde durante la registrazione del trono over, precedente rispetto a quella del 30 gennaio, la coppia ospite in studio, avrebbe discusso proprio a causa di scelte lavorative di Riccardo non condivise da Ida.

Insomma i fiori d’arancio si allontanano per due dei protagonisti indiscussi del trono dedicato alla terza età. Dopo la richiesta di matrimonio da parte di Riccardo, con tanto di anello, in molti pensavano che finalmente la coppia avrebbe intrapreso la strada giusta per la felicità, eppure qualcosa si è incrinato ancora una volta. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi. Ciò che è certo è che fino a questo momento Riccardo resta in silenzio.