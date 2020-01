Anticipazioni U&D over: un giovane cavaliere in arrivo per Veronica. Simonetta e Marcello la strana coppia

Il 30 gennaio nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne” sono state registrate e, come da consuetudine, grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” abbiamo la possibilità di conoscere in anteprima quanto accaduto. Anche questa si preannuncia una punatata ricca di colpi di scena e caratterizzata da siparietti trash davvero incandescenti.

Dopo aver dedicato, in apertura, ampio spazio a Gemma e alle sue peripezie amorose, l’attenzione è caduta su Simonetta. La dama, una volta sedutasi al centro dello studio ha dichiarato di essere uscita con Marcello. La notizia ha stupito tutti i presenti, Gianni Sperti in primis, il quale si domanda cosa possa attrarre Simonetta dato che fino a quel momento non ha mai considerato Marcello.

La dama inizia a tessere le lodi del cavaliere, asserendo che lo trova elegante, rispettoso e dichiara di essersi trovata bene e a suo agio quando sono usciti insieme. La versione di Simonetta non convince Gianni, il quale continua a vedere qualcosa di poco chiaro dietro la faccenda. Anche Samuel interviene e si schiera dalla parte dell’opinionista, considerando anche il consistente divario anagrafico esistente tra i due.

Anche Valentina dice la sua e trova Simonetta falsa. Nonostante tutto però i due decidono di proseguire la loro conoscenza. E’ la volta di Veronica, la quale viene invitata al centro studio da Maria la quale le comunica che un nuovo cavaliere è venuto per conoscerla. Si tratta di un giovane uomo di 31 anni, romano, sia Tina che Gianni sono colpiti dalla sua genuinità e dal suo racconto, il ragazzo infatti ha avuto un incidente che gli ha permesso di avere un approccio diverso alla vita.

Dichiara di essersi sempre avvicinato a ragazze più giovani di lui, ma questa volta è alla ricerca di una donna matura e formata e Veronica sembrerebbe essere quella giusta, in quanto dietro ai suoi occhi percepisce un mondo tutto da scoprire. La dama decide di tenerlo, ballano insieme e durante la settimana si sentiranno per conoscersi.

Si passa poi al capitolo sfilata. La prima a presentarsi sulla passerella è Gemma, la quale indossa un abito con uno spacco molto profondo, simile a quello indossato da Belen Rodriguez al “Festival di Sanremo”. Ciò è motivo di critiche, sia da parte di Gianni che naturalmente di Tina. Il ballerino le dice che le manca solo la farfallina alla Belen, mentre la vamp non sopporta che una donna della sua età si svesta in questo modo. Si passa poi alle altre donne e alla fine vincono le due Valentina a pari merito. Entrambe hanno indossato l’abito da sposa.