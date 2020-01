Uomini e Donne, Valentina accusa Veronica e Armando di incoerenza

A Uomini e Donne gli animi si sono infuocati in seguito alle diatribe tra Armando e tutto il parterre femminile. Il cavaliere partenopeo, sotto lo sguardo attento degli opinionisti, si è ritrovato nel bel mezzo di un confronto con l’ex fidanzata Jeanette. L’incontro in studio avrebbe indotto la maggioranza dei presenti nel dating show a pensare che fra i due possa esserci una relazione al di fuori del programma.

In particolare, l’opinionista Tina Cipollari ha evidenziato come la donna giunta in studio abbia avuto atteggiamenti molto duri nei confronti delle corteggiatrici di Armando. In particolare, l’ira funesta si è scagliata contro Veronica. Quest’ultima è stata presa di mira anche da Valentina. Infatti, la dama romana ha evidenziato come la collega dalla chioma biondo platino non faccia nulla per allontanare Armando.

Il cavaliere napoletano, ormai, si trova diviso tra vari fuochi. Valentina ha fatto notare come anche lui sia incoerente ed agisca in un modo che va a ledere la sua immagine. La dama romana, a differenza di altre, non ha mai avuto relazioni con Armando ma spesso si è ritrovata a redarguire i suoi atteggiamenti e quelli delle sue corteggiatrici. Insomma, gli animi nel salotto di Maria De Filippi sono costantemente infuocati.

Valentina contro Erik

Dal parterre femminile di Uomini e Donne emerge spesso e volentieri la personalità prorompente di Valentina. Quest’ultima, nella puntata odierna, ha avuto da ridire del comportamento di Armando e Veronica. Soprattutto nei riguardi di quest’ultima non ha riservato parole molto delicate. Infatti, secondo la dama romana, Veronica dovrebbe mettere in chiaro i suoi sentimenti e non cadere in errori grossolani.

Le parole di Valentina si sono poi estese nei confronti di Erik. Quest’ultimo, dopo che in passato era uscito con lei per qualche tempo, sta corteggiando un’altra donna che ha qualche anno in più. Anche in questo caso, Valentina, ha fatto notare come il suo ex corteggiatore sia incoerente in quanto avrebbe sempre palesato di non voler frequentare donne più grandi di lui.