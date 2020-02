U&D over, Juan Luis Ciano e i particolari inediti sulla mancata intimità con Gemma: "Si è inventata cose inesistenti"

La storia tra Juan Luis Ciano e Gemma Galgani ha tenuto banco per molte puntate del trono over di “Uomini e Donne“. I telespettatori hanno visto una Galgani di nuovo immersa in una conoscenza con quell’entusiasmo che sembrava averla abbandonata da qualche tempo a questa parte.

Ma l’esaltazione di Gemma era destinata a spegnersi in fretta, infatti il suo cavaliere napoletano non ha avuto nessuna spinta per approfondire la loro storia e questa è stata senza dubbio la causa della loro rottura. Ciano non ha mai voluto arrivare ad un grado di intimità tale che facesse capire alla sua dama torinese il trasporto – anche fisico – che provava per lei.

Il pubblico – sia quello a casa che quello in studio – non hanno perdonato questa reticenza, anche nel raccontare i loro momenti passionali, e quindi ben presto è arrivato il momento per lui di abbandonare la trasmissione. Ma ecco che, sulle pagine di “Uomini e Donne magazine“, Juan Luis rilascia alcune dichiarazioni che spiegano il motivi per cui non ha mai voluto scendere nei particolari.

Uomini e Donne, trono over: Juan Luis Ciano e l’intimità con Gemma Galgani

“Io ho una figlia di diciotto anni con la quale da tempo non parlo. Mia figlia va al liceo, i suoi compagni vedono la trasmissione e parlare di certe cose ha complicato ancor più la situazione”. Ciano ha spiegato anche la sua difficile situazione per la perdita di una sorella e di una figlia. Inoltre è stato anche in coma e ha dovuto lottare tra la vita e la morte: “Gemma è a conoscenza di ogni cosa, ma mi ha trattato come se fossi l’ultimo degli uomini“, accusa deciso.

Ma la cosa che più di tutto lo ha convinto a desistere dal continuare la conoscenza, è stata la freddezza con cui la Galgani lo ha trattato quando si sono sentiti telefonicamente, dopo che lei si era lamentata in puntata della mancanza di baci. Baci che secondo Ciano ci sarebbero stati eccome: “Durate la serata che abbiamo passato a Roma, dove io l’ho accolta con grande tenerezza, c’è stato un momento di forte passione con Gemma. Tutto è iniziato con un ballo dopo cena: ci siamo scambiati un bacio che non definirei affatto ‘a stampo’”.

Addossa alla Galgani gran parte delle colpe per la fine della loro storia, ribadendo ancora una volta che lei pretendeva tutto e subito, senza mettere in conto che invece un rapporto tra due persone deve – secondo Ciano – crescere nella testa giorno dopo giorno, fino ad arrivare alla voglia di stare insieme, anima e corpo: “Il mio bene l’ha visto e tradotto come il bene che si può volere anche a un animale domestico, ma non era così. È sempre stata trattata con i guanti bianchi“.

Sul finire dell’intervista, Juan Luis rivolge un pensiero anche al pubblico reo, secondo il suo punto di vista, di non essere riuscito a capire le sue reali intenzioni: “Oggi le cose si vivono velocemente: ci si conosce e dopo con molta nonchalance ci si saluta”.