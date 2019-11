U&D, lo scambio di messaggi tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano: "Mi sveglio e ti penso"

Una nuova e appassionante conoscenza è iniziata negli studi di “Uomini e Donne” tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Il cavaliere, arrivato dalla bella Napoli e originario del Venezuela, ha conquistato senza nessuna fatica il cuore della sognante Gemma Galgani, facendole ritrovare quella spensieratezza che ultimamente aveva perso.

La conferma che la storia tra loro sta prendendo il volo, ci arriva direttamente da Instagram, l’affollato social che per la gioia dei followers, è sempre pronto a rivelare particolari inediti e inaspettati. Anche in questo caso, grazie ad alcuni post di Gemma e Juan Luis, possiamo notare che tra i due c’è molta sintonia, anche mentale.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Juan Luis Ciano vicini anche sui social

Ciano, pochi giorni fa, ha pubblicato una foto di un suo primo piano in puntata, sorridente e gioioso, accompagnato dalla didascalia: “Guardando te….#tronoover #uominiedonne #love #happy #smile“, ad onor del vero non ha fatto nessun riferimento alla dama torinese, ma è stata proprio lei a riprendere il post di Juan Luis e portarlo, orgogliosa, nelle sue Instagram Stories, dimostrando così a chi si stesse riferendo il bel napoletano.

Non è tutto, infatti, mentre sulla pagina social di Ciano compare un’immagine che lo ritrae in sella ad un cavallo su una spiaggia: “Ricordi d’estate…“, ecco che sul profilo della Galgani viene pubblicata una foto di lei mentre cavalca sorridente e la didascalia: “Mi sveglio e ti penso, mi giro per vedere se ci sei e ti ritrovo……..siamo insieme anche nei nostri ricordi! #coincidence #speranza #ricordi #tesoro” seguita una una faccina con gli occhi a forma di cuoricino.

Insomma, sembra proprio che i due si rincorrano anche via social, vicini anche se lontani. Vedremo se questa volta per Gemma sia davvero arrivato il cavaliere che la porterà fuori dalla trasmissione e le farà vivere quell’amore, con la A maiuscola, che negli anni ha sempre cercato ma che mai è riuscita a trovare.