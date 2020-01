U&D over, Gemma Galgani attaccata dal pubblico: "Una pagliacciata"

Il trono over di “Uomini e Donne” ha da poco festeggiato i dieci anni di messa in onda e con lui la dama indiscussa Gemma Galgani. Gemma è presente fin dal primo giorno in cui il trono dedicato alla terza età ha visto la luce e in questi anni ha vissuto tante esperienze. Storie d’amore serie, semplici conoscenze, ha riso, pianto tanto e litigato a più riprese con tutti, in assoluto con l’opinionista Tina Cipollari.

Il successo del trono over è anche merito di Gemma, la quale ad oggi ne è la protagonista. La Galgani nonostante abbia vissuto diverse esperienze amorose in trasmissione, non ha ancora trovato il suo principe azzurro, quell’amore che le faccia battere il cuore nonostante la donna abbia da pochi giorni compiuto 70 anni.

In questi anni il pubblico si è diviso in due, da un lato c’è chi apprezza e sostiene Gemma Galgani, dall’altro ci sono i suoi detrattori, coloro che non vedono di buon occhio la presenza della dama torinese in trasmissione e che si schierano apertamente dalla parte di Tina. Tra questa branca di pubblico, vi è una spettatrice che ha scritto ad Alessandro Cecchi Paone, alla rubrica “La Posta“, che cura sul settimanale “Nuovo Tv“.

Le parole della signora sono state molto decise: “Non ne posso più di vedere Gemma Galgani. Dopo la storia con Juan Luis, sta cercando l’amore con altri due cavalieri. Una pagliacciata!“. La spettatrice ha poi aggiunto: “Questa signora passa da un uomo all’altro, solo per apparire in televisione. Qualsiasi altra persona sarebbe tornata a casa”.

La risposta di Cecchi Paone non è tardata ad arrivare e il giornalista ha asserito che in realtà sono pochissime le persone che si recano in trasmissione solo per trovare il vero amore e ha aggiunto: “Quella trasmissione offre visibilità e, a volte, un’opportunità di entrare nel mondo dello spettacolo“. Insomma Cecchi Paone ha in qualche modo dato ragione alla signora, ma d’altronde si sa non si può sempre piacere a tutti. Eppure grazie anche e soprattutto alle vicende legate a Gemma, oggi il trono over è arrivato a raggiungere picchi, in termini di share, da prima serata.