Alessandro Cecchi Paone difende Tina Cipollari dalle accuse di bullismo

La vamp bionda di “Uomini e Donne” Tina Cipollari è conosciuta, in questi ultimi anni, al grande pubblico di Canale 5 per le sue numerose liti con la dama del trono over Gemma Galgani. Nel corso di questi anni abbiamo potuto vedere di tutto: dalle torte in faccia fino al gettarsi bottiglie piene d’acqua in testa.

Per questo motivo, nel corso degli anni, l’opinionista è stata accusata da più parti di bullismo nei confronti di Gemma Galgani. In questi giorni però a prendere le difese della ex moglie di Chicco Nalli ci pensa il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo, ha voluto rispondere a queste critiche sul settimanale “Nuovo TV“

Le parole di Alessandro Cecchi Paone

L’ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip rivela che in altri programmi si vede anche di peggio: “Trovo ingeneroso prendersela con Tina Cipollari. Se si mandano regolarmente a quel paese, si insultano e si scambiano parolacce i giornalisti e i politici nei talk show considerati seri, perché dovrebbero moderarsi quelli che si confronto su questioni di gelosia e tradimenti?”

Per il giornalista, Tina Cipollari deve mantenere ben salda la sua posizione all’interno di “Uomini e Donne“: “Con l’aria che tira, se si ritirasse la Cipollari al suo posto arriverebbe qualcun altro, probabilmente più aggressivo e sboccato. Se ripensiamo alle parolacce di Vittorio Sgarbi e Mara Maionchi, con quale criterio è ancora possibile discriminare tra personaggi e trasmissioni più o meno educati?”

In realtà il posto di Tina Cipollari non sarebbe in discussione da parte di Maria De Filippi. La vamp, seppure viene criticata su più fronti, assicura alla trasmissione di “Uomini e Donne” degli ascolti molto alti, grazie ai suoi battibecchi con Gemma Galgani durante il trono over. Per di più, l’opinionista ha dichiarato più volte che quegli studi sono come la sua casa.