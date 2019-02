Gemma Galgani e la vita da suora: il suo video davanti al convento preoccupa i fan

Un proponimento decisamente inconsueto quello di Gemma Galgani, dama 68enne di Uomini e Donne, sempre sulla cresta dell’onda per le sue diatribe con l’opinionista Tina Cipollari. La star del Trono Over sa bene come creare clamore e far parlare di sé sui social.

Ma procediamo con ordine. Alcuni accorti utenti hanno appreso che, se si inserisce il nominativo “Gemma Galgani” sui vari motori di ricerca del web, i primi risultati che appaiono rimandano tutti inesorabilmente su Wikipedia. Lì la celebre protagonista di Uomini e Donne viene erroneamente associata ad una suora del 1800, beatificata nel 1933 e canonizzata da Papa Pio XII nel lontano 1940. L’immagine di Gemma sarebbe, altresì, sovrapposta al profilo della suddetta religiosa.

La questione sta suscitando – com’era immaginabile – tanti pettegolezzi e il pungente sarcasmo del popolo del web, tant’è che la stessa Gemma Galgani ha voluto ironizzare sull’argomento. In una sua Instagram story, fresca di pubblicazione, la bionda 65enne ha confessato che a breve potrebbe esiliarsi in un convento di monache.

Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Gemma ha caricato un video nel quale mostra l’ipotetica abbazia laddove avrebbe intenzione di andare ad isolarsi, emulando la sua omonima dell’Ottocento. Il motivo di questa spiazzante, quanto inverosimile, decisione sarebbe attribuibile alla sopracitata polemica incentrata su Wikipedia e l’assurda biografia, secondo la quale Gemma Galgani sia una monaca di clausura.

Non è la prima volta che la distinta dama piemontese ironizza su questo argomento insieme ai suoi 326 mila followers di Instagram. Sebbene sia oltremodo comprensibile che trattasi di una burla, una fetta considerevole di internauti non ha afferrato il suo senso dell’humour e ha urlato allo scandalo, commentando con preoccupazione e disappunto.

Particolarmente sfortunata in amore, Gemma Galgani è divenuta una delle colonne portanti della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi pertanto, immaginare un suo ipotetico addio, dispiacerebbe a non pochi telespettatori di Canale 5.